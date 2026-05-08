5 зеленчука, които може да отглеждате в саксия

Градинарството в контейнери е интелигентен начин да увеличите пространството за отглеждане, без да се налага да създавате нови градински лехи. Можете да се наслаждавате на пресни зеленчуци навсякъде, където имате много слънце - на вашата тераса, веранда или балкон. Освен това няма да се налага да се борите с бедни почви, като тежка глина или пясък, защото ще напълните контейнерите със сместа за саксии по ваш избор. Градините в контейнери също се затоплят по-бързо от градинските лехи, което ви дава тласък на вегетационния период.

Можете да отглеждате почти всякакви зеленчуци в контейнери, въпреки че някои се справят по-добре от други, особено тези, обозначени като компактни или джуджести сортове. Бонус: Контейнерите помагат да държите зеленчуците си далеч от обсега на гладни посетители на градината, като например зайци.

Повдигнатите саксии също улесняват градинарството за всеки с двигателни затруднения (край на навеждането, за да стигнете до земята!). Саксиите с колела или използването на колички за растения също правят преместването на саксиите по-малко неудобно и можете да ги търкаляте, за да следвате посоката на слънцето през целия ден, ако е необходимо.

Ето какво ви е необходимо, за да отглеждате зеленчуци в контейнери, както и най-добрите сортове за градинарство в контейнери на юг:

Слънчева светлина: Повечето зеленчуци изискват пълно слънце. Поставете саксията си там, където получава 6 или 8 часа пряка слънчева светлина на ден.

Вода: Съдовете изсъхват по-бързо от засадените в земята и може да се нуждаят от ежедневно поливане или дори два пъти на ден, когато растенията узреят. В идеалния случай, съдовете трябва да са в обсега на градинския ви маркуч, което е по-малко досадно от мъкненето на тежки лейки навсякъде. Или помислете за инвестиране в самополиващи се съдове, които имат резервоари, които издържат няколко дни.

Тор: Подхранвайте с гранулиран продукт с удължено освобождаване или течен тор, когато поливате, съгласно инструкциите на опаковката. Редовното подхранване е необходимо, тъй като хранителните вещества са склонни да се отделят бързо от саксиите.

Размер на саксията: Доматите, чушките и патладжаните се развиват най-добре в саксии, които побират поне пет галона почва, докато растенията с плитки корени, като зелените и билките, са добре в саксии, които побират галон почва. Също така, колкото по-плитка е саксията, толкова по-бързо ще изсъхне, особено когато растенията узреят.

Материал за саксиите: Порестите материали, като глина и платнени торбички за отглеждане, изсъхват по-бързо от материали като пластмаса. Тъмно оцветените материали също абсорбират повече топлина и се нуждаят от по-често поливане, така че изберете светли саксии, ако е възможно. И накрая, уверете се, че саксиите имат дренажни отвори, за да може излишната вода да изтича.

Пипер

Както лютите, така и сладките чушки виреят в контейнери и добавят цвят и вкус към вашата реколта. Те се развиват особено добре в самополиващи се контейнери, за да осигурят постоянно ниво на влага. Те обичат горещото време, така че не ги засаждайте в контейнери, докато не отмине всякаква опасност от замръзване.

Краставица

Краставиците са лилави растения, които обикновено заемат много място в градината. Но са създадени нови сортове, специално предназначени за отглеждане в контейнери. Тъй като краставиците се нуждаят от топла почва, за да покълнат и да растат, засадете семената в градината след последната слана. Малка решетка в контейнера ви ще помогне да предпазите плодовете от почвата, за да предотвратите болести.

Маруля

С плитките си корени, марулята е идеална за контейнери. Марулята обича хладното време и вирее най-добре през пролетта и есента. Засадете семената през пролетта две седмици преди последната слана, след което на всеки няколко седмици, за да осигурите постоянно снабдяване. През есента засадете няколко месеца преди първата очаквана слана. Ако отглеждате маруля през цялото лято, дайте ѝ само няколко часа слънце, след което я засенчете през останалата част от деня. Поддържайте почвата леко влажна.

Билки

Билките са едни от най-лесните за отглеждане ядливи растения в контейнери, дори ако става въпрос само за една или две саксии на балкон или тераса (и са много по-евтини от купуването на пресни билки от магазина!). Помислете за отглеждане на многогодишни билки като лук, риган и градински чай, които ще виреят почти целогодишно в голяма част от Юга. Босилекът обича горещото време, така че засадете няколко различни сорта, на които да се наслаждавате през лятото

Патладжан

Патладжаните не понасят студ, така че ги засаждайте, след като е отминала всякаква опасност от замръзване. Те обичат топлината и растат най-добре, когато температурите са между 22 и 29 градуса. Ще намерите сортове, които са тъмнолилави, бели, розови, зелени или розови на цвят. Прочетете етикета на растението, за да се уверите, че избирате такова, което е достатъчно малко за саксии, или го засадете в много голям контейнер, като например половин бъчва за уиски. Патладжаните предпочитат постоянна влага, така че се справят добре и в самополиващи се контейнери.