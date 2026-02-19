Това е най-добрата почва за чесъна

Домашният чесън е истински лукс за готвачите, които обичат пресни продукти. Ако някога сте се чудили как да отглеждате чесън, ще се радвате да знаете, че това е една от най-лесните за овладяване култури. Просто засадете няколко скилидки в подготвена почва и с малко търпение ще бъдете възнаградени с пълни, ароматни луковици, които ще преобразят готвенето ви.

Растенията изискват малко място в градината, но дават толкова много в замяна: домашно отгледаните скилидки са безкрайно по-сочни и по-сладки, когато са печени, отколкото купените от магазина, а плитка чесън с мека шия, окачена в кухнята, е източник на голяма гордост. Твърдите сортове дори предлагат бонус пролетна реколта от нежни стръкове чесън, така че прибирането на реколтата започва месеци преди да се извадят луковиците.

Чесънът е подходящ за всеки тип градинар – от начинаещи, които тепърва започват зеленчукова градина, до опитни готвачи, които отглеждат за подобрен вкус и свежест. Номерът се крие в избора на вид, подходящ за вашето време: мек шик за меки зими, твърд шик за по-студена земя. Останалото е просто добра почва и малко грижи – само с няколко малки решения, които правят разликата в размера на луковицата и вкуса.

Още: Не пропускайте този февруарски трик за масивни летни луковици на чесъна

Избор на правилния вид чесън

Не всички видове чесън са еднакви. Важно е да изберете сортове, които са съвместими с вашия климат и как искате да ги използвате. Основните видове чесън са твърд, мек и слонски – всеки има своите силни страни и, с изключение на издръжливостта, е въпрос на вкус кой сорт да изберете.

Той произвежда по-малко, но по-големи скилидки около твърдо централно стъбло. Вкусът е силен и комплексен, което го кара често да бъде описван като „истинския гурме“ чесън. В края на пролетта твърдите чесъни израстват чеснови стръкове, ядливи извити цветни стъбла, които имат свеж, мек чеснов вкус. Твърдите чесъни не се съхраняват толкова дълго, колкото меките – обикновено от три до пет месеца – но вкусът им е превъзходен. Най-добрите сортове твърд чесън за отглеждане включват Chesnok Red , Rocambole, German White , Purple Stripe и Porcelain .

Чесънът с мек ший ( Allium sativum var. sativum ) е видът, който най-често се среща в магазините за хранителни стоки. Той предпочита меки зими

Още: Чесън или джинджифил? Кое е по-добро за имунитета, когато настинете?

Чесънът с мек ший не образува дръжки и има гъвкави стъбла, които могат да се сплетат за атрактивна декорация. Вкусът на чесъна с мек ший е по-мек, но той придобива богат вкус с времето. Добри сортове с мек ший за отглеждане са Inchelium Red , Creole, Italian Purple и Lorz Italian .

Слонският чесън ( Allium ampeloprasum var. ampeloprasum ) не е истински чесън, а близък роднина на праза. Той произвежда огромни луковици с мек, леко сладък вкус и понася широк диапазон от климатични условия (приблизително зони 4 до 9). Всяка луковица има само няколко много големи скилидки, които изглеждат впечатляващо, но са по-малко люти от истинския чесън. Отглеждайте слонския чесън заради размера му, адаптивността му към засаждането или нежния вкус в печени ястия.

Засаждане на чесън

Въпреки че е възможно да засадите закупен от магазина чесън , за най-добри резултати закупете сертифициран чесън за семена от реномиран доставчик

Още: Грешката с прегарянето на чесъна и как да я избегнем

Изберете твърди, тежки луковици и избягвайте такива, които са меки или мухлясали.

Ако искате да експериментирате с отглеждането на чесън от магазин за хранителни стоки, засадете малка тестова леха до семената на чесъна, за да можете да сравните резултатите.

Най-добра почва за чесън

Чесънът предпочита рохкава, добре дренирана почва – най-добре е да се използва глинеста или песъчливо- глинеста почва . Добрата структура на почвата и дренажът са ключови за предотвратяване на гниене на луковиците и насърчаване на силен растеж на корените. Можете да подобрите структурата на тежката или уморена почва, като смесите с органична материя , като компост или добре отлежал оборски тор.

Още: Мит или истина: чесънът губи аромата си при готвене

PH на почвата също е от значение и трябва да бъде между 6,0 и 7,0.