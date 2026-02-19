Турция подкрепя Либия срещу Гърция и американския гигант Chevron

Турция ще продължи да предоставя необходимата подкрепа на либийските власти, за да предприемат действия срещу дейностите на Гърция и американския гигант Chevron в находищата на въглеводород, които турската страна счита за незаконни и като нарушение на международното право и добросъседските отношения, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Реакцията идва след като консорциумът, воден от Chevron, подписа в понеделник ексклузивни договори за наем за търсене на природен газ край Южна Гърция, разширявайки присъствието на Съединените щати в Източното Средиземноморие.

Сделката с Chevron удвоява размера на гръцките морски площи, достъпни за проучване, и е втората от месеци, в която участва американски енергиен гигант, тъй като Европейският съюз се стреми да премахне постепенно доставките от Русия, а САЩ да ги замени.

Аргументите на Турция

„Противопоставяме се на тази незаконна дейност, която се извършва в нарушение на Меморандума за разбирателство от 2019 г. относно морската юрисдикция между Либия и нашата страна“, заяви турското министерство на отбраната на седмичния си брифинг за пресата.

В него се казва, че дейността, макар и да не оказва пряко въздействие върху континенталния шелф на Турция в региона, нарушава и морската юрисдикция на Либия, обявена пред Организацията на обединените нации на 27 май 2025 г.

Гърция не приема споразумението между Либия и Турция

Споразумението от 2019 г., подписано между Турция и Либия, определя морските граници в Средиземно море и беше отхвърлено от Гърция, тъй като игнорираше наличието на гръцкия остров Крит между бреговете на Турция и Либия.

Противоречията между Анкара и Атина

Съседите и членове на НАТО Турция и Гърция са в противоречие по редица въпроси от десетилетия, предимно по морските граници и правата в Егейско море, район, за който се смята, че е дом на енергийни ресурси и има ключови последици за въздушното пространство и военната дейност.

