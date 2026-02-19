Войната в Украйна:

Турция подкрепя Либия срещу Гърция и американския гигант Chevron

19 февруари 2026, 15:51 часа 296 прочитания 0 коментара
Турция подкрепя Либия срещу Гърция и американския гигант Chevron

Турция ще продължи да предоставя необходимата подкрепа на либийските власти, за да предприемат действия срещу дейностите на Гърция и американския гигант Chevron в находищата на въглеводород, които турската страна счита за незаконни и като нарушение на международното право и добросъседските отношения, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на "Ройтерс". Реакцията идва след като консорциумът, воден от Chevron, подписа в понеделник ексклузивни договори за наем за търсене на природен газ край Южна Гърция, разширявайки присъствието на Съединените щати в Източното Средиземноморие.

Сделката с Chevron удвоява размера на гръцките морски площи, достъпни за проучване, и е втората от месеци, в която участва американски енергиен гигант, тъй като Европейският съюз се стреми да премахне постепенно доставките от Русия, а САЩ да ги замени. ОЩЕ: Енергиен гигант иска да добива природен газ в морето на Гърция

Аргументите на Турция

„Противопоставяме се на тази незаконна дейност, която се извършва в нарушение на Меморандума за разбирателство от 2019 г. относно морската юрисдикция между Либия и нашата страна“, заяви турското министерство на отбраната на седмичния си брифинг за пресата.

В него се казва, че дейността, макар и да не оказва пряко въздействие върху континенталния шелф на Турция в региона, нарушава и морската юрисдикция на Либия, обявена пред Организацията на обединените нации на 27 май 2025 г.

Гърция не приема споразумението между Либия и Турция

Споразумението от 2019 г., подписано между Турция и Либия, определя морските граници в Средиземно море и беше отхвърлено от Гърция, тъй като игнорираше наличието на гръцкия остров Крит между бреговете на Турция и Либия.

Противоречията между Анкара и Атина

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съседите и членове на НАТО Турция и Гърция са в противоречие по редица въпроси от десетилетия, предимно по морските граници и правата в Егейско море, район, за който се смята, че е дом на енергийни ресурси и има ключови последици за въздушното пространство и военната дейност.

Декларация от 2023 г. за приятелски отношения предизвика затопляне на реториката между двете страни, въпреки че проблемите остават нерешени, въпреки че лидерите изразиха желание да ги решат. ОЩЕ: Започват реалните сондажи за нефт и газ в българската част на Черно море

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Либия Гърция Chevron Източно Средиземноморие
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес