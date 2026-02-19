"Министерството ще работи така, както никога досега": Христанов пое властта в земеделието

Иван Христанов пое ръководството на Министерството на земеделието с ясно заявени приоритети - адекватна грижа за сектора, осигуряване на адекватни условия за честни избори, борба с корупцията и кражбите, затваряне на всички канали за източване на обществени ресурси и изграждане на устойчиви политики, които да гарантират сигурност и предвидимост за българските земеделски производители и за обществото.

При предаването на властта се подчерта важността на приемствеността в работата с браншовите организации и административната готовност за предстоящите плащания към земеделските производители и старта на кампанията по директни плащания. На церемонията досегашния министър Георги Тахов пожела успех на министър Христанов.

При встъпването си в длъжност Иван Христанов заяви: "България няма време за губене. Министерството ще работи така, както никога досега."

По думите му министерството ще бъде реален инструмент, който ще "пренапише значението на една работеща държава - инструмент за ред, инструмент за справедливост, инструмент за защита на българската земя и инструмент за спиране на кражбите". И още:

"Българската земя не е актив. Тя не е парцел. Тя не е схема - тя е памет, хляб и корен. Без земята си България няма народ. Без грижа за земята си България не е държава. Дълги години безстопанственост и корупционни практики подкопаваха доверието в институциите и превръщаха държавата от гарант в наблюдател. Това приключва днес. Министерството няма да бъде повече наблюдател. Под мое ръководство ще пренапишем дефиницията за работещо министерство в действие. Ще осветим всяка схема, която е изземвала от труда на честните хора. Ще има истински държавен контрол, истинска прозрачност и нулев толеранс към злоупотребите", казва още Христанов.

"Ще работим рамо до рамо със земеделците, с производителите и с всички, които искат да развиват, а не да усвояват. Всеки, който работи честно, ще има подкрепата на институцията. Държавният ресурс ще се управлява отговорно, прозрачно и в интерес на гражданите. Контролът ще бъде ясен и последователен, а институциите ще действат уверено и с грижа към обществото. Ще има резултати, които се виждат и усещат. Истински работещо министерство означава присъствие на терен, превенция вместо реакция и решения в обществен интерес, а не в политически комфорт. Ще бъда сред хората всеки ден", каза още той.

Министерството ще служи на сектора и българския народ, за да осигури достойнството на производителите и гордостта на хората и българската земя.

С поемането на поста Иван Христанов заяви готовност за последователни действия, насочени към стабилизиране на системата, възстановяване на доверието и утвърждаване на държавността в един от стратегическите за страната сектори, информират от пресцентъра на МЗХ.

