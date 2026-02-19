Приключи заснемането на "Ергенът" 5 (СНИМКИ)

Снимките на новия пети сезон на хитовото телевизионно риалити "Ергенът" са приключили, става ясно от снимка на влогърът Слави Туджаров, споделена на стори в Инстаграм на 19 февруари по обед. В профила си той е качил снимка на залеза в Шри Ланка с надпис: "Completed" (завършен, приключен - бел.ред.).

По този начин и според информация на Actualno.com снимките са отнели общо месец и половина, тъй като групата замина към екзотичния остров на 2 януари т.г.

В епизод №2 в сряда зрителите видяха обрати и напрежение, след като тримата ергени раздадоха златни и сребърни рози, а впоследствие кастингът намаля драстично до 21 момичета още преди дори групата да е заминала за Шри Ланка.

