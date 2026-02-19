Все още не е късно: 8 растения, които трябва да подрежете през февруари

Резитбата е задача, с която не всички градинари са ентусиазирани да се заемат, но тя е много важна. Тази процедура поддържа растенията здрави и енергични, помага ви да контролирате размера и външния вид на храстите и дърветата, може да подмлади по-старите растения и дори да стимулира растежа на цветовете и производството на плодове.

Растения за подрязване през февруари

Това са растенията, които трябва да подрежете сега, преди да свърши периода на покой. Разберете кои от тях се нуждаят от подрязване и научете някои полезни съвети за най-доброто подрязване.

Рози

Краят на периода на покой е идеалното време за резитба на розовите храсти, но не чакайте твърде дълго. В по-топлите климатични условия можете да подрежете тези растения и по-рано, но за много градинари февруари е по-подходящ. Ако режете розите, когато времето е твърде студено, рискувате да им причините щети.

Чемшир

Въпреки че можете леко да подрязвате чемшировите си храсти през пролетта или лятото, запазете най-обилното подрязване за края на зимата. Февруари е чудесно време да подрежете тези храсти с една трета или по-малко. Правете селективни подрязвания, като следвате клоните обратно към основното стъбло и режете там. Целта е да отворите центъра на храста, за да пропуснете повече светлина и въздух.

Ябълкови и крушови дървета

Не бива да подрязвате всички видове овощни дървета в края на зимата, но можете и трябва да подрязвате ябълки и круши през февруари. Както винаги, отстранявайте мъртвите или повредени клони, но най-вече се съсредоточете върху това да осигурите повече въздух и светлина в центъра на дървото. Това ще го насърчи да произвежда повече цветове и плодове през предстоящия сезон.

Не се поддавайте на желанието да подрязвате костилкови овощни дървета, които са уязвими към болестта „сребърнолистна“ по това време на годината. Череши, кайсии, сливи и праскови могат да се заразят с болестта чрез разрезите, които правите в края на зимата.

Гладки и метличести хортензии

Ако имате хортензии в градината си, уверете се, че можете да определите вида, преди да вземете ножиците си. Някои видове хортензии цъфтят на стари дървета, а други - на нови. Хортензиите с едролистни и дъболистни листа цъфтят на стари дървета, така че ако подрежете тези дървета през февруари, ще отрежете и цветовете за тази година.

Гладките хортензии и метличестите хортензии цъфтят на млади издънки. За тези храсти сега е моментът да направите необходимата резитба на хортензиите. Ще се отървете от част от старите издънки, но не и от новите издънки, върху които по-късно през сезона се развиват цветовете. Уверете се, че сте направили това сега, преди периодът на покой да е прекъснат.

Есенноплодни малини

Есенноплодните малини дават плодове в края на лятото и началото на есента. Този вид малина е най-добре да се подрязва в края на зимата. Можете да подрязвате есеннозреещите малини доста интензивно през февруари. Не чакайте твърде късно през сезона, за да отрежете тези ядливи плодове. Внимавайте да подрежете растенията, преди да видите нови издънки, които се показват от короната. След това отрежете всички пръчки до земята.

Декоративни треви

Подобно на есенните ви плодове, декоративните треви могат да бъдат оставени на място през цялата зима. Около това време на годината на много места е време да подрежете декоративните треви чак до земята. Това освобождава място за новите издънки, които скоро ще се появят, и поддържа лехите и градините ви подредени.

Глициния

За късната зимна резитба на глициния , която може да се случи през февруари, точно преди края на периода на покой, можете наистина да се съсредоточите върху оформянето. Без листа можете по-добре да видите цялостната структура на лозата. Подрязвайте и оформяйте лозата по размер и структура, колкото желаете. Почти невъзможно е да подрежете глицинията твърде много.

Дървесни билки

Ако оставяте дървесни ароматни растения навън целогодишно, края на зимата или началото на пролетта е подходящо време да направите така необходимата резитба на билките. Това важи за билки като лавандула, розмарин, градински чай и мащерка. Премахването на част от по-старите издънки освобождава място за нови издънки и поддържа растението оформено, по-малко и предотвратява деформацията му.

