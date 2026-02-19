Проучване: Броят на дните с екстремни пожари в света се увеличава

Броят на дните, в които времето е горещо, сухо и ветровито – идеално за предизвикване на екстремни горски пожари, почти се е утроило през последните 45 години в целия свят, като се наблюдава нарастваща тенденция в Северна и Южна Америка, сочи проучване, цитирано от Асошиейтед прес. Над половината от този ръст е свързан с промяната на климата, предизвикана от човека, изчисляват учените.

Това означава, че заради затоплянето на света на много места е възможно да възникнат пожари по едно и също време заради все по-синхронизираните климатични условия. Отделните страни може да нямат достатъчно ресурси, за да загасят пожарите, а помощ от съседите, които се занимават с потушаването на собствените си пожари, е малко вероятна, смятат авторите на проучването, публикувано в "Science Advances".

Снимка: iStock

През 1979 г. и следващите 15 години в света има средно 22 дни годишно с пожароопасно време по едно и също време, когато пожари са възниквали в големи региони, сочи проучването. През 2023 г. и 2024 г. този показател превишава 60 дни в годината.

"Промените, които наблюдаваме, увеличават вероятността от възникване на пожари в много райони, които трудно ще бъдат потушени", каза съавторът на проучването Джон Абатцоглу, специалист по пожарите в Калифорнийския университет, Мърсед.

Учените не са наблюдавали действителни пожари, а климатичните условия – топло време със силни ветрове и сух въздух и почва.

Снимка: iStock

"Това увеличава вероятността за широко разпространение на пожари, но климатичните условия са само едно от измеренията", казва водещият автор Конг Ин, специалист по пожарите от същия университет. Другите важни фактори за възникването на пожарите са кислородът, горивото – дървета и храстите, и възпламеняването - от светкавици или вследствие на инциденти, предизвикани от човека.

Повече от 60% от нарастването на пожароопасните дни в световен мащаб, които възникват едновременно, може да бъде приписано на климатичните промени от изгарянето на въглища, нефт или природен газ, казва Ин. Той и неговите колеги са установили това, като са използвали компютърни симулации, за да сравнят случващото се през последните 45 години с фикционален свят без увеличаване на парниковите газове от изгарянето на изкопаеми горива.

От 1979 до 1988 г. в континенталната част на САЩ е имало средно 7,7 пожароопасни дни в годината. Но в последните десет години те са средно 38 дни, казва Ин.

Снимка: iStock

Но нищо не може да се сравни с южната половина на Южна Америка. От 1979 до 1988 г. в този регион е имало 5,5 пожароопасни дни в годината, а през последното десетилетие те са нараснали до 70,6 дена годишно, включително до 118 през 2023 г.

От 14 региона по света само в Югоизточна Азия има намаляване на пожароопасното време, вероятно заради увеличаващата се влага там, добавя Ин.

