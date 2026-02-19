Не пропускайте този февруарски трик за масивни летни луковици на чесъна

Чесънът е безспорен крал в кухнята и вкусна основна съставка във всякакви ястия. Но в градината той често е жертва на собствената си репутация. Казват ни, че е лесен за отглеждане и издръжлив, което кара много градинари да попадат в капана „засади го и го забрави“. Забиваш скилидките в почвата през октомври, тръгваш си и очакваш гигантски, хартиени глави през юли. И доста често... може да бъде разочароващ.

Ето я студената, твърда истина: мит е, че можете просто да засадите скилидки чесън през есента и да ги оставите до прибиране на реколтата. Ако искате луковици, които впечатляват, не можете да ги оставите сами да се оправят през зимата. В момента, в хладната февруарска почва, вашият чесън се раздвижва. Той преминава от сънлива зимна дрямка към фаза на бърз растеж. Трябва да се възползвате от този момент, за да му помогнете да достигне пълния си потенциал.

Като сте проактивни този месец, вие не просто подхранвате растението, а увеличавате обема на бъдещата си реколта. Тайната е да добавите тор за чесън в ключовия момент, за да насърчите растежа на листата, зеленината и големите луковици. Ето как да дадете на чесъна си енергийната напитка в края на зимата, за която жадува.

Докато луковицата расте под земята, тя се захранва изцяло от листните зеленчуци отгоре. Енергията, съхранена в листата, е тази, която директно набъбва тези луковици. Азотът е основният двигател на тази буйна, зелена листна маса. Ако вашият чесън сега развие малки, жълтеникави или вретеновидни листа, той просто няма да има енергията да набъбне тези скилидки по-късно.

Няма как да поправите малкия чесън през юни – работата се извършва сега, през февруари. Мислете за тор с високо съдържание на азот като за физиотерапия за вашия чесън след дълга зимна дрямка. Торенето на чесън през февруари стимулира кръвообращението и стимулира растежа.

Твърд чесън: Това са суперзвездите на студения климат. Тъй като имат сравнително кратък и интензивен период на растеж, те най-отчаяно се нуждаят от азотен удар през февруари. Не се притеснявайте, тези сортове чесън с твърда дръжка се нуждаят от гориво, за да произведат тези дебели стъбла и в крайна сметка тези вкусни стръкове.

Чесън с мека шия: Често отглеждани в по-мек климат, тези варианти с по-меки стъбла имат по-дълъг разцвет. Въпреки че определено се нуждаят от подхранване, те са малко по-чувствителни към прекомерно торене. Най-добре е да използвате стабилна и умерена ръка, за да избегнете изгарянето на растенията с твърде много тор на основата на сол.