Не подрязвайте хортензии, преди да направите тази важна проверка

Охладете дюзите си и се дръжте здраво за ръчните си ножици: тази проста проверка е жизненоважна, преди да подрежете хортензии, ако не искате да рискувате да загубите цяла година великолепни цветове. Макар че е вярно, че много храсти хортензии трябва да се подрязват в края на зимата или началото на пролетта, някои трябва да се оставят на мира. Ако отрежете грешните, ще отрежете цветните пъпки от лятото и ще останете без цъфтеж! Но не се притеснявайте: лесно е да разберете кои да подрежете и кои да оставите до лятото, като направите една проста проверка.

Кои хортензии мога да подрязвам сега?

Някои хортензии цъфтят върху пресни, млади издънки, създадени през пролетта. Тези „нови“ хортензии са тези, които трябва да се подрязват по това време на годината, за да се насърчи обилният им растеж и следователно изобилие от цветове.

Други хортензии започват да развиват цветните си пъпки, след като са приключили с цъфтежа, в края на лятото и началото на есента, така че те произвеждат цветове върху „старата дървесина“, израснала през предходната година. Подрежете ги обилно в края на зимата или пролетта и няма да имате цъфтеж тази година: те трябва да бъдат подрязани, когато са приключили с цъфтежа през лятото.

Каква е жизненоважната проверка, за да ги различим?

Ако вече знаете името на вашата хортензия или сте запазили етикета на растението, проверете по-долу дали вашата е от „новодървесен“ или „стародървесен“ тип хортензия. Нямате представа? Би трябвало да можете да разберете какъв вид хортензия е от описанията по-долу. Но най-важната ви улика е във вашата градина, така че направете тази проста проверка още сега.

Всичко, което трябва да направите, е да огледате внимателно стъблата за цветни пъпки. Ако по вдървените стъбла вече има изпъкнали, пълнички пъпки – вероятно ще има и по една в края на стъблото – през зимата имате стара дървесна хортензия. Няма ли следа от цветни пъпки или можете да видите само няколко нови пъпки по пресни зелени издънки? Тогава имате нова дървесна хортензия.

Най-добре е да изчакате до последната дата на замръзване преди да подрежете хортензия, но извършете тази проверка, преди пролетният растеж наистина да започне, и е много по-лесно да разберете дали имате нова или стара дървесна хортензия.

Стремете се да създадете почти постоянен скелет от здрави по-стари клони, високи около 60 см, от които всяка година да растат нови стъбла. Ако вашият храст е много по-голям от това в момента, постепенно работете към тази височина през следващите няколко години.

Въпреки че новите дървесни хортензии са растения, които прощават трудностите, най-добре е да изчакате до последната слана, преди да ги подрежете. Ако отрежете твърде рано, целият нов растеж, който насърчава, може да бъде убит от студа.