Открийте Божура, който съответства на месеца ви на раждане и неговото дълбоко символично значение

Всеки градинар, който обича пищен цъфтеж, знае, че божурът е нещо повече от просто цвете – той е цяло сезонно събитие. От старинни храсти, предавани през поколенията в Нова Англия, до топлоустойчиви хибриди, процъфтяващи в Тихоокеанския северозапад, божурите са символ на просперитет, романтика и тиха устойчивост.

Що се отнася до цветята за месеца на раждане , божурите традиционно се свързват с май. Огромната гама от цветове, форми и характери в семейството на божурите обаче ги прави изненадващо подходящи за цял 12-месечен календар.

Независимо дали сте привлечени от пищната, викторианска бална рокля с пълнота от класически двойни цветове или предпочитате архитектурната увереност на съвременните Itoh хибриди (кръстоска между тревисти и дървесни божури), има сорт, който отразява настроението на всеки месец, също толкова добре, колкото го прави птицата, в която е родена.

Януари – Канзаски божур

Януари зове за сила, а Канзас я доставя в изобилие. Носител на златен медал на Американското общество за божури, този сорт е известен със своите изключително здрави стъбла и ярки, диненочервени цветове, които издържат без колове. Божурът, чиито рожден ден е месецът на раждане, притежава надеждна смелост. Видът, който се проправя през студена земя и сиви дни, предлагайки добре дошъл тласък от цвят и увереност в самото начало на годината.

Февруари – Божур Шърли Темпъл

Мекотата е в центъра на вниманието през февруари. Шърли Темпъл се отваря в нежно розово, преди да избледнее в слонова кост, а променящите се тонове отразяват нежната несигурност на късната зима. Романтичен, без да е показен, този божур, роден в месеца на раждането му, е идеално подходящ за месец, оформен от тиха обич, ранни надежди и обещание за промяна точно под повърхността.

Март – Garden Candy

С удължаването на дните и завръщането на енергията, март носи нещо по-леко и ярко. Pineapple Fizz™ предлага бледожълти цветове, обсипани с прасковени нотки, носещи усещане за оптимизъм без излишества. Това е божур, роден в месеца на раждане, който е свеж, ободряващ и леко игрив – подобно на първия истински пролетен период, когато градината започва да се събужда сериозно.

Април – All That Jazz

Април рядко е предсказуем, а All That Jazz™ прегръща това прекрасно. Всеки цвят е облян в кайсия, крем и лавандула в свой собствен уникален мотив, създавайки божур, който е изразителен и с нотка бунтарски. Като такъв, този божур, роден в месеца на раждане, е подходяща комбинация за креативни души и всеки, който процъфтява в моменти на преход, когато градината е пълна с възможности.

Май – Сара Бернар

Ако един месец принадлежи на божурите, това е май – и ако един божур ги владее всички, това е Сара Бернар. Тази класика с розов цвят на ябълка краси градини повече от век, ценена заради пълните си, ароматни цветове и вечната си елегантност. Величествена, без да е прекалено натрапчива, тя въплъщава традицията, красотата и самия разцвет на сезона на божурите.

Юни – Барцела

Юни идва с увереност, а божурът Барцела, в който е роден, го посреща директно. Този хибрид от Итох произвежда огромни лимоненожълти цветове, които сякаш светят в ранната лятна светлина, излъчвайки топлина и жизненост. Свързван с просперитет и успех, това е божур, който се усеща празнично – отбелязвайки прехода от пролетната нежност към лятното изобилие.

Юли – Джулия Роуз

Дългите вечери и задържащите се залези определят юли (и неговите летни юлски „детски“ цветове), така че е най-добре да повярвате, че Джулия Роуз улавя перфектно това усещане за бавна трансформация. Цветовете ѝ променят цвета си с напредване на възрастта, преминавайки от черешовочервено до нежно оранжево и накрая жълто – понякога всички наведнъж на едно и също растение. Хармоничен и развиващ се, това е божур, който възнаграждава вниманието и времето.

Август – Алено небе

Августовските бебета носят много интензивност, а Scarlet Heaven се издига, за да я посрещне с ентусиазъм. С единични, огненочервени цветове и толерантност към топлина, която го отличава, този божур, роден в месеца на раждане, отразява смелостта на разгара на лятото. Той е страстен, поразителен и безкомпромисно жизнен, служейки като напомняне, че дори когато сезонът узрее, градината все още има много останал огън.

Септември – Garden Candy Double Bubble Pin

С завръщането на рутината и годината започва да се обръща навътре (хей, сезонът за връщане в училище е с причина), септември призовава за нещо радостно. Double Bubble Pink ви зарадва с веселите си, розови цветове с цвят на дъвка, които извисяват носталгия по най-добрия начин. Това е божур, роден в месеца на раждането му, който говори за приятелството, спомените и малките удоволствия, които ни пренасят през сезонните промени.

Октомври – Кора Луиз

Красотата на октомври често е драматична (почти толкова, колкото са и октомврийските бебета!), а Кора Луиз се вписва в това настроение с лекота. Широките му бели венчелистчета са акцентирани от наситено, мастилено лилаво сърце, създавайки силно контрастен цвят, който се усеща изтънчен и леко мистериозен. Тук има интелектуална елегантност – божур, роден в месеца на есента, който приканва да се вгледаме по-отблизо с настъпването на есента.

Ноември – Фестива Максима

Малко божури носят толкова история, колкото красавицата, родена през ноември, Festiva Maxima. Представен в средата на 19-ти век, този сорт наследство се отличава с хрупкави бели цветове, обсипани с пурпурно, които са свидетелство за издръжливост и традиция. Усеща се като цвете, издържало на времето с грация, и за месец, вкоренен в размисъл и благодарност, се чувства особено подходящ.

Декември – Карл Розенфийлд

Декември завършва годината с богатство, а Карл Розенфийлд отговаря със същото. Неговите наситени, кадифеночервени двойни цветове създават празнично и царствено усещане, извикавайки топлина срещу зимния студ. Класически и надежден като бебетата на декември навсякъде, това е божур, роден в месеца на раждане, който затваря кръга на годината. Такъв, който не завършва тихо, а с увереност и цвят.