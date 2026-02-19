Това е най-доброто време от годината за торене на чесъна

Възобновете торенето на чесъна в началото на пролетта, когато се появят издънки. Сега фокусът е върху увеличаването на азота, който стимулира растежа на листата, подхранващ развитието на луковицата. Прилагайте тор с високо съдържание на азот, като течни водорасли, рибна емулсия или кръвно брашно, на всеки три до четири седмици.

Изключително важно е да спрете подхранването с чесън до края на пролетта (около края на май) или когато сортовете с твърда шия образуват стръкове. Твърде много късен азот може да намали размера на луковиците и да ги направи меки, които няма да се съхраняват добре.

Мулчиране с чесън

Чесновите растения не се конкурират добре с плевелите, така че мулчирането значително улеснява живота. Дебел слой слама , нарязани листа или чисто сено работи добре, задържайки влагата в почвата и блокирайки светлината от разсада на плевелите.

Разпръснете мулч веднага след засаждането през есента, за да предпазите скилидките от цикли на замръзване и размразяване, след което го допълнете в края на зимата, ако изтъни или отвее. С началото на пролетния растеж проверете дали леторастите могат лесно да се пробият и разхлабете всички сплъстени участъци, така че въздухът и водата да могат да се движат свободно.

Оставете мулча на място през целия вегетационен период и го отдръпнете леко, когато започнете да берете реколтата, за да дадете на луковиците място да изсъхнат и се втвърдят в почвата.

Подрязване на чесън

Твърдошийният чесън пуска високи, извити цветни стъбла в края на пролетта, известни като чеснови стъбла . Премахването на тези стъбла, след като са се извили напълно, държи енергията на растението фокусирана върху набъбването на луковиците – и в процеса получавате бонус реколта. Стъблата са нежни и ароматни, с вкус някъде между чесън и лук.

Сортовете с мек шперплат не образуват истински кълнове, но можете да съберете няколко млади зелени листа в началото на сезона, ако желаете. Вземете само едно или две на растение, а останалите оставете да подхранват луковиците отдолу.

Събиране на чесън

Започнете да проверявате за зрели скилидки около средата на лятото, въпреки че най-доброто време за прибиране на чесън може да се промени малко в зависимост от климата и датата на засаждане.

Най-ясният признак е в листата: когато долната трета от листата е покафеняла и изсъхнала, докато горните листа остават предимно зелени, луковиците са почти готови. Не чакайте, докато върховете станат напълно кафяви – дотогава кожата около всяка скилидка може да е започнала да се разцепва.

Започнете с пробно изкопаване на една луковица, за да проверите за здраво покритие от суха, хартиена кора и дебели, добре очертани скилидки. Използвайте вила или мистрия, за да разрохкате внимателно почвата преди изваждане; дърпането за листата може да нарани или счупи стъблата. Изберете сух ден, ако е възможно, тъй като влажната почва може да се залепи за луковиците и да забави втвърдяването.

След като балансът от листа изглежда правилен и луковиците се усещат пълни, внимателно извадете останалите, отърсете рохкавата почва и ги наредете на един слой, за да започне втвърдяването.