Вучич в телефонен маратон: Говори с Макрон, Пленкович и премиера на Словакия

19 февруари 2026, 15:25 часа 321 прочитания 0 коментара
Сръбският президент Александър Вучич е изпаднал в телефонен маратон, това стана ясно от неговото изявление от Ню Делхи, където участва в четвъртата световна среща на върха за изкуствен интелект, предаде хърватската медия "Индекс". В рамките на една вечер той е провел дълги разговори с френския президент Еманюел Макрон, с хърватския премиер Андрей ПЛенкович, но и със словашкия президент. 

Европейския път на Сърбия

„Тази вечер проведох дълъг разговор с президента Макрон, прекарахме 45 минути в разговори по всички важни въпроси в Европа, за европейския път на Сърбия и в анализ на геополитическата ситуация“, обяви Вучич, според „Телеграф “.

Военния съюз между Загреб, Тирана и Прищина

Вучич е разговарял с Пленкович и относно военния съюз между Загреб, Тирана и Прищина.

„Тази вечер проведох дълъг разговор с хърватския премиер Андрей Пленкович, говорихме и за военния съюз между Загреб, Тирана и Прищина. Премиерът Пленкович каза, че той не е насочен срещу Сърбия. Всичко друго, което бих казал, би нарушило правилата на добросъвестността“, добави той. ОЩЕ: Първи действия на новия военен съюз: Албания, Косово и Хърватия организират съвместно учение

Той посочва, че най-дълъг разговор е провел със словашкия президент Петер Пелегрини. 

Икономическата ситуация в Сърбия

Вучич коментира и икономическата ситуация в Сърбия. „Инфлацията ни през януари беше 2,4 процента, което означава, че е под контрол или на нивото, което търси Европа. Дали темпът ни на растеж ще бъде такъв, какъвто очакваме, зависи от нашата работа. Ще трябва да се опитаме и да се борим“, каза той. ОЩЕ: Бърнабич иска хърватските пенсионери да завиждат на сръбските

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
