Редки блендове и билкови комбинации събират любители на чая в Централни хали този уикенд

На 21 и 22 февруари FesTEAval ще запознае посетителите на фестивала с чаени традиции и ритуали от различни култури

Редки ферментирали чайове, авторски блендове и нестандартни билкови комбинации очакват посетителите на сцена „Централни хали“ този уикенд по време на 10-ото издание на FesTEAval. Фестивалът ще се проведе на 21 и 22 февруари от 11:00 до 19:00 ч. с вход свободен. Гостите ще могат да опитат десетки вкусове от Европа до Далечния Изток, които показват колко многолик може да бъде светът на чая. Предвиждат се още дегустации, чаени церемонии, срещи с изложители и възможност за истинско забавяне в ритъма на ежедневието.

Програмата на FesTEAval предлага много поводи за „чаена пауза“ с демонстрации на автентични ритуали. Специален акцент ще бъде участието на Veni’s Haiku Diary, която и в двата дни от 15:00 до 18:30 ч. ще изписва на живо калиграфски свитъци с йероглифи, дзен фрази и персонални имена на японски език. В събота от 15:00 до 15:40 ч. посетителите ще могат да се включат и в презентацията „Ки енергията и изкуството на туша суми“.

Юбилейното издание на FesTEAval е доказателство за нарастването и устойчивостта на интереса към чая в България. „Виждаме как навиците на българите постепенно се променят. Чаят вече не е просто напитка, към която посягаме само когато сме болни. Той се припознава като малък ритуал и лично време за почивка“, разказва Илияна Елиас, един от организаторите на фестилава. Тя добавя, че с това идва и любопитството към историята, произхода и към начина, по който се приготвя напитката. Нейните наблюдения са, че българите постепенно преминават от познатите билкови вкусове към по-специални зелени, оолонг и ферментирали чайове.

През годините събитието е сменяло локацията си, но сцена Централни хали се оказва особено подходяща за неговия дух и е негов дом в последните му пет издания. „Централни хали са в сърцето на столицата, а след реновацията там се оформи пространство, което естествено се превърна в сцена за културни събития и срещи“, споделя Илияна. Тя допълва, че всяко издание надгражда предишното с нови участници, нови блендове чайове, допълнителни демонстрации и артистични намеси, като наред с познатите и обичани изложители, които се връщат всяка година, винаги има и нови такива. Така фестивалът остава жив и развиващ се, без да губи основната си идея за среща и споделяне около чая.

