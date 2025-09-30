Трябва ли да поливате тревата през есента

С захладняването на времето и подготовката ни за зимните месеци, много от нас предприемат някои задачи в задния двор за последен път тази година. Един от въпросите, които градинарите ще си задават, е кога да спрат да поливат тревата през есента, тъй като валежите се увеличават и сезонът на сланите наближава.

Есенната грижа за тревните площи ще подготви моравата ви за останалата част от годината и от подсяването на тревата през есента до евентуалното рязане на тревата , има много неща, които можете да направите, за да подготвите тревата си за по-добър растеж през следващата година.

И така, кога трябва да спрете да поливате моравата си през есента? И защо е толкова важно да направите това основно правилно?

Кога да спрем поливането на тревата през есента

„Макар че най-често задаваният въпрос за грижата за тревата е да знаете кога е най-подходящото време за поливане на моравата , също толкова важно е да знаете кога да спрете да поливате тревата през есента“, казва Рейчъл Кроу, редактор по градини в Homes & Gardens . „Това обаче не е толкова лесен въпрос за отговор, тъй като всичко може да зависи от климата и времето, в което живеете.“

Растения за мулчиране през октомври, за да ги предпазите през зимата

Важно е да следите количеството вода, което моравата ви получава през есента, съветва Рейчъл. „Трябва да се уверите, че моравата ви продължава да получава вода под някаква форма, докато земята не започне да замръзва в края на есента или началото на зимата“, казва тя. „Ако живеете в по-студен климат, това, разбира се, вероятно ще се случи много по-рано през годината, отколкото в по-умерен климат.“

Ако през есента вали често там, където живеете, е разумно да се въздържате от ръчно поливане, за да предотвратите преполиване. Твърде много вода може да доведе до проблеми като преовлажняване. Тъй като превенцията е много по-лесна от това да се научите как да поправите преовлажнена морава , балансирането на поливането с естествените валежи е важно, както и аерирането на моравата , което може да помогне за поддържането на здравето на моравата ви през по-влажните месеци.

Кога трябва да продължите да поливате тревата през есента

Ако живеете в по-умерен климат или в район, където няма ясно изразени сезони, може да се наложи да поливате моравата си през цялата есен и дори през зимата. „Ако времето остане топло, тревата ви вероятно ще продължи да расте и няма да преживее период на покой или силни слани“, казва Рейчъл. „Поради това трябва да продължите да поливате моравата си ръчно или с помощта на напоителни системи или системи за напояване.“

Важно е също да продължите да поливате моравата си през есента, ако имате трева, подходяща за хладен сезон, тъй като есента бележи важен период на растеж за вашата морава. „Въпреки че може да не видите този растеж над земята, подземните коренови системи се разширяват и поправят щетите от лятото“, обяснява Рейчъл. „Това е критичен момент, който трябва да бъде подпомогнат с адекватни запаси от вода и торене на моравата ви .“

Как да поливаме тревата през есента

„Не се препоръчва просто да спрете да поливате тревата си веднага щом температурите започнат да падат“, предупреждава Рейчъл. „Вместо това постепенно намалявайте количеството вода, което осигурявате на тревата си с течение на времето.“

Започнете да намалявате честотата на поливане на моравата си, след като температурите започнат да падат до 30 градуса по Фаренхайт, като оставяте по-дълги интервали между поливанията, докато земята замръзне. След като сланите се влошат, водата няма да се абсорбира и ще изложите моравата си на риск от преовлажняване или болести.