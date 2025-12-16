"Големи губещи сме": Вучич завидя на Албания заради инвестицията на зетя на Тръмп

Сръбският президент Александър Вучич завидя на Албания заради инвестицията на зетя на Тръмп Джаред Къшнър. Вучич съжалява, че Сърбия е загубила инвестиция от 750 милиона евро“ и че сега „някакъв изфабрикуван проект в Албания ще получи цялото внимание на света“, предаде хърватската медия "Индекс". Припомняме, че компанията на зетя на Тръмп реши да се оттегли от проекта за изграждане на луксозен хотелски и жилищен комплекс, планиран на мястото на бомбардирания Генерален щаб в центъра на Белград.

„Всичко, което се случи във връзка с Генералния щаб, гордея се с всички, които участваха в опита да се привлече такъв голям инвеститор“, каза Вучич, според „ Телеграф“. Той каза, че изглежда „необходимо да се очерни всичко, да се унищожи Сърбия, да се остави без инвеститори, електричество и заплати“.

"Големи губещи сме"

„Тази история се превръща в скандал едва днес. Като държава и народ ние сме големи губещи. Загубихме инвестиция от 750 милиона евро, а блокадите ни причиниха общо щети от милиард и половина. Щетите, причинени на Сърбия, са огромни. Сега ще имаме срутена сграда, от която падат тухли, и никой вече дори няма да я докосне“, твърди той. ОЩЕ: Зетят на Тръмп се отказа да строи хотел в Белград "от уважение към сръбските граждани"

„Ще докладвам тези, които са участвали в преследването“

Той се позова и на Прокуратурата за организирана престъпност в Сърбия, която вчера повдигна обвинения срещу министъра на културата Никола Селакович и три други лица за злоупотреба с положение и фалшифициране на документи във връзка с този луксозен проект за недвижими имоти.

„Ние, сърбите, сме майстори на пропуснатите възможности, само и само да накараме кравата на съседа ни да умре по какъвто и да е начин. Лично ще повдигна наказателни обвинения срещу всички, които са участвали в това преследване и унищожаване на инвестицията, както от прокуратурата, така и от полицията“, обяви той. ОЩЕ: Сръбска следа в атентата в Сидни