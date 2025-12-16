Германски военен експерт: Русия вече е разположила 360 000 войници край границите на НАТО

Германският експерт по външна и отбранителна политика на Християндемократическия съюз (ХДС) Родерих Кийзеветер твърди, че Русия обучава стотици хиляди войници, които няма да бъдат разположени в Украйна, а се разгръщат в Беларус – съюзникът на Кремъл, който също граничи с НАТО. Следващите две години ще бъдат ключови, предупреждава депутатът и пенсиониран полковник от въоръжените сили на Германия. Според него не трябва да се проявява прекомерна наивност в отношенията с Москва.

Въпреки преговорите за мир, проведени миналата неделя и понеделник в Берлин, не бива да се вярва, че руският диктатор Владимир Путин ще осъзнае изведнъж, че войната не е изгодна за него, каза Кийзеветер пред N-tv.de.

2026 и 2027 г. са "ключови"

Следващите две години са ключови – 2026 и 2027, смята експертът. „Ако ги преживеем – благодарение на способността си да се защитаваме, но и като не плашим населението си, а по-скоро като казваме: "Внимание, това може да се случи, нека бъдем предпазливи" – тогава ще сме оцелели", твърди той.

Кийзеветер, който е работил няколко години в щабквартирата на НАТО в Монс (Белгия), изчисли, че Русия поддържа два армейски корпуса в Беларус, наброяващи 350 000 до 360 000 войници. „Това е тревожно, особено в балтийските държави", каза той.

По думите му - Путин води война „не особено успешно от военна гледна точка в Украйна“, но чрез военната икономика обучава „стотици хиляди войници, които никога не се разгръщат в Украйна“.

Досега генералният секретар на НАТО Марк Рюте „доста подценяваше“ ситуацията, каза Кийзеветер пред N-tv.de. По време на посещението си в Берлин миналата седмица обаче той „открито“ посочи, че „ситуацията се влошава“, припомни експертът.

На 11 декември Рюте заяви: „Ние сме следващата цел на Русия“. Също така предупреди за война „като тази, която са преживели нашите баби и дядовци“: Рюте: НАТО е следващата цел на Русия, твърде много хора не усещат колко е спешно.