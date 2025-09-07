Задължително подрежете тези растения през септември

Важно е да направите проучване и да си направите календар за резитба, защото, въпреки че много растения ще виреят след подрязване, има и много растения, които никога не бива да подрязвате през есента и които е добре да оставите до пролетта.

Задължително направете резитба на тези растения през АВГУСТ

Лавандула

Късното лято или началото на есента е най-доброто време за подрязване на лавандулата , за да се насърчи нов растеж и да се поддържа равномерна форма. През лятото подрязаните части от лавандуловите храсти ще бъдат уязвими от силното слънце, а с настъпването на зимата не е желателно да се намесвате прекалено много в лавандулата и да излагате пресните отрязани растения на ниски температури. Така че септември е идеален за подрязването им, като ако е необходимо, се извършва последваща резитба през пролетта.

„Лавандулата, особено сортове като Munstead и Hidcote , трябва да се подрязва през септември, за да се запази компактността ѝ и да се насърчи по-добрият цъфтеж през следващата година“, казва Майкъл Кларк, ландшафтен архитект, градинар и основател на Yardwork . „Това предотвратява вдървесняването и разрастването ѝ, което е необходимо, тъй като вдървените стъбла на лавандулата могат да се напукат или разцепят през зимата, намалявайки производството на цветове.“

За да подрежете лавандулата, отрежете всички покафенели, избелели стъбла в сух ден, като се уверите, че не отрязвате никакви пресни зелени стръкчета. Подрязването на лавандулата след дъжд може да увеличи риска от развитие на гъбички по пресните отрязани растения, така че е жизненоважно да я поддържате суха.

Глициния

Сега е моментът да подрежете старателно глицинията, преди да настъпи есента. Това растение вирее най-добре, ако се подрязва два пъти годишно: веднъж, докато е все още в латентно състояние в края на зимата преди пролетния си цъфтеж, и отново в края на лятото, след като е приключило с цъфтежа.

„Prolific, Macrobotrys и Alba са най-добрите сортове глициния, които бих препоръчал да подрежете през първата половина на септември, ако сте пропуснали резитбата през август“, казва Майкъл. „Отрязването на изсъхнали или прекалено слаби издънки сега ще помогне да се гарантира, че растението ви няма да се заплита и обрасне, и че цъфтежът ще продължи, без да бъде скрит от излишната зеленина.“

Подрежете дългите летни издънки с помощта на ножица за клонки и се съсредоточете върху оформянето на глицинията си по начин, който изглежда спретнато и ви позволява да виждате цветовете си

Рози

Въпреки че ранната пролет е традиционното време за резитба на рози , много сортове могат да се възползват от добро подрязване през септември, преди да започне да се установява по-хладно време. Това ще помогне да се предотврати издължаването на розовите храсти и ще ги предпази от повреди от вятъра през есента.

Майкъл казва: „Много сортове, като например Гертруд Джекил, Боника и Айсберг, се развиват добре, когато се подрязват през септември. Ако не се подрязват, те могат да развият висок растеж, който може да бъде повреден или изкоренен от зимните ветрове.“

Освен това, ако подрязвате разрастващите се рози , това трябва да се направи след цъфтежа през лятото или началото на есента, тъй като за разлика от други видове рози, те цъфтят върху стара дървесина.