Засадете копър през декември за богата реколта през пролетта

Опитните градинари засаждат копър в края на ноември или началото на декември, тъй като зимната сеитба дава много по-добра и по-богата реколта от тази при засаждане на културата през пролетта. Зимното засаждане позволява на семената да претърпят естествено закаляване, което повишава устойчивостта им на ранни слани, а разсадът се появява през пролетта, веднага щом почвата се затопли достатъчно.

Засаждане на копър през декември

Можете да сеете копър преди зимата само когато дневната температура на въздуха постоянно пада до 0 градуса по Целзий, а температурата на почвата падне до 2-4 градуса. Това обикновено се случва в края на ноември или декември. Важно е да се изчака стабилно студено време, за да не покълнат семената преждевременно. Наличието на първия сняг не е пречка, тъй като е лесно да се разчисти преди сеитба.

Лехата за засаждане на копър трябва да се избере на открито и добре осветено място, където стопената вода няма да се застоява през пролетта. Най-добре е лехата да се подготви предварително, през есента - почистете почвата от плевели, прекопайте я и добавете кофа хумус или компост на квадратен метър, като добавите една до две супени лъжици сложен минерален тор. Повърхността трябва внимателно да се изравни с гребло.

Жлебовете трябва да бъдат плитки, около 2 сантиметра, и на разстояние 10–15 сантиметра един от друг. Семената се засаждат сухи, а не предварително накиснати, като се засаждат около два пъти по-гъсто, отколкото през пролетта, тъй като някои може да не преживеят зимата.

Приблизителната норма на засаждане е 3-4 грама семена на квадратен метър. Жлебовете трябва да бъдат покрити със суха почва, която е трябвало да бъде предварително събрана от кофа, или със слой сух торф.

След сеитбата лехата не се полива, а веднага се мулчира със слой хумус, торф или нарязани листа с дебелина от 3 до 5 сантиметра. Освен това можете да покриете лехата с елхови клони или агрофибър, като притиснете краищата ѝ с камъчета. Това ще предпази семената от резки температурни колебания и ще предотврати отмиването им по време на размразяване. В резултат на това копърът след зимна сеитба расте много гъст, ароматен и вкусен.

Копърът, засаден през зимата, има допълнителна стойност, защото може да се използва като естествена сидерална култура. Той създава идеална среда в почвата за развитието на полезни бактерии, обогатявайки почвата с азот. Благодарение на кореновата си система, копърът е способен да извлича ценни хранителни вещества от дълбините на почвата и да допринася за равномерното им разпределение в цялата площ.

