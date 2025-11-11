Кога и как да засадим копър през зимата?

Как да изберем кой копър да засадим преди зимата

Докато някои градинари не са сигурни дали е възможно да сеят копър през зимата, други активно избират семена или вече са започнали да го засаждат. Ето как и кога да трябва да засадите тази свежа подправка, за да се радвате на пресни стръкове през пролетта.

Как да засадим копър през зимата

Първо, необходимо е да изчакате стабилно застудяване и дори падането на слана. Това може да се направи през ноември или дори декември. Обърнете внимание на метеорологичните условия - температурата на въздуха трябва да падне до нула, а повърхността на почвата да е около 2-4 градуса по Целзий. Първият снеговалеж също няма да е проблем - просто разчистете място за лехите и посейте.

Важно е да изберете правилното място. То трябва да е открито и да е огрявано от слънце през пролетта. След това трябва да почистите почвата от плевели, да я разрохкате и да добавите хумус, компост или малко количество минерален тор. Направете бразди с дълбочина около два сантиметра. Ако почвата вече е замръзнала, съберете няколко кофи с пръст и я оставете на топло място. След това я използвайте, за да покриете семената.

Как да изберем кой копър да засадим преди зимата

Струва си да се отбележи, че семената не изискват никаква предварителн подготовка. Те просто трябва да са сухи и с добро качество. Опитните градинари препоръчват засаждането на определени сортове преди зимата. Ето кои са те.

"Амброзия" - това е ароматен и сочен сорт, който е устойчив на гъбички и има дълъг период на реколта.

"Грибовски" е сорт с тъмнозелени и ароматни листа, който дава ранни издънки.

"Ароматен грозд" е сорт с дълги, широки листа и силен аромат. Розетките са леко повдигнати, което предотвратява замърсяването на листата по време на дъжд.

"Лесногородски" е сорт с тъмнозелени листа, който е доста устойчив на болести и не произвежда издънки дълго време.

"Лукулус" е много ароматен и ранозреещ сорт. Неговите яркозелени листа съдържат голямо количество етерични масла.

"Супердукат" - този сорт произвежда голям брой ароматни и нежни листа с мек зелен цвят. Не цъфти дълго време.

Струва си да засадите два пъти повече семена от обикновено. Това ще предотврати покълването на някои от тях.

Друга важна стъпка при засаждането на копър преди зимата е изолирането на лехите. Най-добре е да ги покриете с агрофибър, мулч или дори паднали листа. След като времето се затопли, покритието може да се премахне.

