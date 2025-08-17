Само така е правилно да съхранявате копъра, за да остане дълго време свеж

Има няколко начина за съхранение на пресен копър у дома. Научете как да съхранявате копър, за да извлечете максимума от пресния копър от вашата билкова градина или магазин за хранителни стоки.

Копърът е зелено, ароматно растение от семейство целина (известно още като Apiaceae). Научно известен като Anethum graveolens , общоприетото наименование на копъра произлиза от норвежката дума „dilla“, която означава „успокоявам“. Кулинарната билка се състои от листата на копъра, но всяка част от растението копър е годна за консумация, включително семената, стъблата и цветовете.

Произхождащ от югозападна Азия, копърът се използва често в средиземноморската кухня и се съчетава особено добре с риба, мариновани зеленчуци, леки салати, кремообразни дресинги и ястия с яйца. През сезона през пролетта и началото на лятото копърът се свързва с пресни, топловременни ястия и съставки. Въпреки че сушен копър може да се намери в супермаркетите, ароматната билка е най-добре да се използва прясна, за да се извлече максимума от тревистите ѝ нотки.

3 начина за съхранение на копър

Независимо дали засаждате копър от домашната си билкова градина или го купувате от магазина за хранителни стоки, има няколко начина за съхранение на пресен копър у дома.

1. Охладете пресния копър

Пресният копър може да се съхранява в хладилник в продължение на няколко дни. Измийте копъра със студена вода, отстранете излишната влага с преса за салата и увийте връзките копър в няколко влажни хартиени кърпи. Поставете увитите стъбла и листа в найлонов плик или херметически затворен контейнер. Съхранявайте в чекмеджето за зеленчуци до две седмици.

2. Замразете пресен копър

За дългосрочно съхранение, което запазва свежия вкус, замразяването на копъра е най-добрият вариант. За да замразите стръкчетата копър, започнете с обилно изплакване на листата и цветните главички. Използвайте преса за салата или кухненска кърпа, за да отстраните излишната влага. Поставете стръковете копър изправени в стъклен буркан или ги сложете хоризонтално в торбичка за фризер. Като алтернатива, можете да замразите нарязан копър. Измийте и подсушете копъра, нарежете го и го разпределете във формички за лед. Напълнете формичките с достатъчно вода, за да покрие копъра. Поставете формичките за лед във фризера и ги оставете да замръзнат напълно. След като замразят, извадете кубчетата лед и ги съхранявайте в найлонова торбичка за фризер за по-късна употреба. Замразеният копър е най-добър, ако се използва в рамките на три до четири месеца след замразяването.

3. Сушене на копър

Сушенето на билки е един от най-надеждните методи за дългосрочно съхранение. Най-добрият начин за сушене на пресни билки е с дехидратор за храна. Ако обаче нямате достъп до дехидратор, можете да изсушите копъра, като го оставите да виси обърнат с главата надолу на стайна температура в продължение на няколко седмици. Ще разберете, че стръковете копър са достатъчно сухи, когато се ронят на допир. Поставете изсушените стъбла върху голяма купа и използвайте ръцете си, за да натрошите листата от стъблото. Съхранявайте сушените листа копър в херметически затворен контейнер или стъклен буркан. При правилно съхранение срокът на годност на сушените листа копър е около дванадесет месеца.

Как да съхраняваме семена от копър

Семената от копър могат да се събират от растенията копър, след като главичките им започнат да покафеняват. Можете да използвате семена от копър, за да придадете вкусен свеж вкус на супи, яхнии и птици.

1. Съберете семената

За да съхранявате семена от копър, започнете с отрязване на узрели главички от растението копър. Съберете главичките в кафява хартиена торбичка и я поставете на топло и сухо място.

2. Пресейте семената

След една седмица пресейте семената, за да отстраните нежеланите растителни частици. Оставете семената да продължат да съхнат в хартиена торбичка още една седмица.

3. Прехвърлете семената

След втората седмица сушене, изсипете изсушените семена от копър в стъклен буркан с плътно затворен капак. Съхранявайте ги на хладно и сухо място до шест месеца.