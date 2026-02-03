Засадете семената на тези цветя през февруари

Януари е дълъг, но февруари може да се усеща като още по-дълъг и сивкав труд – особено когато всичко, което искате, е слънце и цвят. Въпреки това, опитните градинари знаят, че е идеалният момент да започнат с онези цветни семена, които ще пренесат вашите открити пространства през пролетта, лятото и дори есента.

Как да отглеждаме лук от семена на закрито през зимните месеци

От едногодишни растения, които заливат границите ви с ярки нюанси, до многогодишни растения, които се завръщат година след година, тези девет цветни семена са идеални за засяване през февруари, на закрито или на открито, в зависимост от климата ви. Само не забравяйте първо да проверите датата на замръзване.

Цинии

Циниите са едни от най-лесните и най-възнаграждаващи едногодишни растения, които можете да отглеждате от семена. Техните весели, подобни на маргаритки цветове се предлагат в наситени червени, розови, оранжеви и жълти нюанси и са обичани от опрашителите (и хората, разбира се).

Засейте вашите растения на закрито около 4-6 седмици преди последната слана и пресадете, след като почвата се затопли. Най-лесно е, ако използвате биоразградими контейнери, които могат да бъдат засадени директно в градината по-късно.

Невенчета

Класическите невенчета осветяват бордюри и контейнери, а семената им са толкова лесни за засаждане през февруари. Особено ги харесваме, тъй като тези слънчеви цветове виреят на пълно слънце и са особено полезни в зеленчукови градини, където могат да отблъскват вредители като нематоди и бръмбари.

Мушкато

Мушкатите са любими през лятото с ярки съцветия. Въпреки че могат да бъдат засадени на закрито през февруари, много градинари всъщност ги презимуват като стайни растения и подрязват връхчетата този месец, точно преди да започне нов растеж.

Маргаритки

Класически и весели, маргаритките са едни от онези многогодишни растения, които внасят лек, свеж чар както в бордюрите, така и в отрязаните растения. Започвайки да сеете красивите цветни семена на закрито през февруари, би трябвало да ви даде предимство при пролетния цъфтеж, а след като опасността от слана отмине, те ще виреят на пълно слънце и добре дренирана почва.

Ехинацея

Емблематичната лилава ехинацея ( Echinacea purpurea ) е издръжливо, устойчиво на суша местно растение, което възнаграждава търпението с поразителни цветове. За щастие, тя е и едно от най-добрите растения за опрашители.

Салвия

Ако искате дълготрайни цветове и градина, кипяща от живот, салвията е трудна за надминаване. Тези надеждни цъфтящи растения внасят вълни от синьо, лилаво, розово или червено в цветните лехи и бордюри и в зависимост от сорта, те ще цъфтят от началото на лятото чак до първите силни слани.

Този удължен период на цъфтеж прави салвиите особено ценни за опрашителите в края на сезона, когато източниците на нектар могат да започнат да намаляват.