Подрежете боровинките ето така през зимата, за да берете с кошници през лятото

Много градинари правят една и съща грешка, която им струва до половината от реколтата. Твърде ранното или лошо подрязване на боровинките отслабва храста и ограничава производството на плодове. В края на зимата растението все още е в латентно състояние, но започва тиха мобилизация. Кога трябва да се извърши зимна резитба на боровинките и как трябва да се подрязва, за да се произведат повече плодове?

Зимна резитба на боровинки – най-доброто време

Най-доброто време за зимна резитба на боровинки е от края на февруари до средата на март, в зависимост от региона и зимата. През този период храстът все още е в латентно състояние, но рискът от силни студове значително намалява, така че рискът от увреждане на съдовите тъкани и цветните пъпки е значително по-нисък. Процедурата няма да увреди деликатната им структура, нито ще наруши потенциала за добив на растението. В края на зимата кореновата система бавно започва да активира транспорта на хранителни вещества, а премахването на по-старите издънки насочва енергията към млад, силен растеж.

Тази информация се подкрепя от изследвания, проведени от учени от Университета в Бразилия. През 2025 г. те публикуват статия, озаглавена „Видът и времето на резитба влияят върху агрономическите показатели на боровинковите растения, отглеждани в централна Бразилия“. Авторите демонстрират, че времето на резитба влияе пряко върху силата на растеж, броя на плодните пръчки и добива. Растенията, подрязани през периода на покой, показват по-стабилен растеж и по-добър баланс между вегетативните и плодните пръчки. Важно е, че проучването потвърждава, че твърде ранната резитба нарушава регенерацията, докато резитбата, извършена по-близо до началото на сезона, насърчава образуването на силни, добре осветени пръчки.

От края на февруари до средата на март дневният светлинен цикъл се удължава с над един час в сравнение с януари. Това привидно малко увеличение предизвиква по-интензивно производство на растежни хормони в боровинките – предимно ауксини и гиберелини. Те са отговорни за стимулирането на меристемните клетки, тъканите, отговорни за развитието на нови издънки. С удължаването на дневните часове пъпките преминават по-бързо от дълбок покой към фаза на подуване и тъканите им стават по-метаболитно активни.

Резитбата по това време осигурява регенеративен стимул за боровинковия храст: растението реагира с динамичен растеж на млади, силни издънки, които ще се превърнат в основа за висок добив през следващия сезон. Сортовете, които растат много бързо, като „Chandler“ и „Bluecrop“, реагират особено динамично на резитбата в края на зимата, произвеждайки дълги, добре осветени издънки.

Как да подрязвате за повече плодове?

Преди да започнете зимна резитба на боровинки, първо трябва да подготвите правилно инструментите си. Те трябва да са остри и чисти и след всеки контакт с издънка трябва да се дезинфекцират, за да се предотврати разпространението на евентуална инфекция към други храсти. Започнете резитбата, като премахнете мъртви, замръзнали и засегнати от болести издънки, както и тези, които падат на земята, защото създават влажна, сенчеста среда, благоприятна за инфекция.

Трябва също така да се отървете от тънки, отпуснати издънки, растящи от самата основа на храста – те обикновено дават малки плодове и едновременно с това източват растението от енергията, необходима за изграждането на силни плодоносни издънки. Едва след тази резитба можете да прецените как храстът ще реагира на по-нататъшното си развитие.

За растения, по-стари от четири години, трябва да се извърши и прореждаща резитба. След това премахваме издънки на пет и повече години, тъй като способността им да произвеждат големи, добре оцветени плодове намалява с всеки сезон. След резитбата храстът трябва да има шест до осем силни, изправени основни издънки. Това позволява на растението да насочи ресурсите си към по-малко издънки, което позволява на плодовете да растат по-бързо и да достигнат по-голям диаметър.

С младите храсти се отнасяме по различен начин. През първите две години премахваме всички цветни пъпки, дори ако растението изглежда готово да даде плод. Храст, който не е необходимо да произвежда плодове, развива по-силна коренова система и по-бързо развива издънки, способни да поддържат голяма реколта. Боровинките, отгледани по този начин, могат да дадат до три килограма плодове през третата си година, докато тези, които са дали плодове по-рано, често остават по-слаби в продължение на много сезони.

За много стари храсти, над петнадесет години, използвайте подмладяваща резитба – съвети През пролетта скъсяваме леторастите до около 30 сантиметра. Този подход, използван заедно със селективна есенна резитба, подобрява качеството на плодовете и улеснява прибирането на реколтата. Принудено да възстанови структурата си, растението произвежда млади, силни леторасти, които дават значително по-добри плодове от по-старите, вдървени клони. След резитбата си струва да се прилагат подкиселяващи торове, съдържащи азот, фосфор и калий, и да се премахнат и изгорят всички заразени леторасти, за да се намалят източниците на инфекция.

Защо зимната резитба на боровинките е важна?

Боровинките, подобно на другите ягодоплодни храсти, плододават предимно на двугодишни и тригодишни леторасти. Оставянето на твърде много по-стари клони води до отслабване на леторасти, забавен растеж и намалено производство на плодове. Чрез умерена годишна резитба получаваме храсти с по-малко леторасти, но със значително по-големи количества и качество на плодовете – по-големи, по-равномерни и по-добре развити плодове.

Зимната резитба на боровинките е и инструмент за хигиена на реколтата. Ако храстът е твърде гъст, росата и кондензът се задържат по-дълго върху повърхността на леторастите и листата, което насърчава покълването на спори на патогени, особено Botrytis cinerea (сива плесен), Godronia cassandrae (гангрена) и Phomopsis vaccinii. Тези видове се нуждаят само от няколко часа висока влажност, за да започнат инфекцията, а гъстият храст осигурява идеални условия за тях.

Като премахваме излишните леторасти, ние променяме физиката на вътрешността на храста: увеличаваме въздушния поток, скъсяваме времето, през което влагата остава след дъжд или сутрешна мъгла, и понижаваме точката на оросяване. Леторастите изсъхват по-бързо и гъбичните спори имат значително намален шанс за покълване. Осигуряването на повече светлина във вътрешността на храста също ограничава развитието на фоточувствителни.

