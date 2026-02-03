Какво да засадите през февруари: Зеленчуци за ранна реколта

Ранното засаждане позволява на растенията да се възползват максимално от зимната почвена влага. Тези пет зеленчука могат безопасно да се засаждат през февруари.

Въпреки зимната пауза в зеленчуковите градини , някои култури могат да бъдат засадени в края на зимата. Експерти от Кралското градинарско дружество подчертават, че засаждането през февруари ще помогне за по-ранно получаване на зеленчуци и ще осигури по-стабилна реколта през сезона. Това съобщава изданието House Beautiful.

Експертите обясняват, че ранните култури имат време да използват влагата, съхранена в почвата след зимните дъждове. Това е особено важно, ако предстои горещо и сухо лято. Ето кои пет зеленчука си струва да засадите още сега.

Разсад лук

Разсадът от обикновен лук се засажда веднага щом почвата изсъхне. Засажда се плитко, като горната част се оставя почти на повърхността. За да се предотврати издърпването на луковиците от птици, лехите се покриват с градинско руно или фина мрежа.

Лунен сеитбен календар за януари 2026: Кога е най-добре да засадите разсад?

Картоф

Картофите за засаждане вече са в продажба, така че започват да покълват през февруари. Грудките се поставят в тави и се оставят на светло, хладно място, защитено от замръзване. Това образува силен летораст, който осигурява по-бързо узряване след засаждане в земята. Това е важно както за ранните сортове, така и за основните, за да имат време да узреят преди появата на късна фитофтора през есента.

Артишок

Йерусалимският артишок също може да се засажда вече - културата е непретенциозна и много продуктивна. Обикновено малка леха е достатъчна, за да се получи добра реколта. Китайският артишок е по-рядък избор. Той образува малки, светли грудки с леко ядков вкус. И двете растения реагират добре на ранно засаждане, стига почвата да задържа зимна влага.

Кои билки могат да се засадят или преместят в началото на зимата

Чесън

Чесънът изисква студен период, за да образува пълноценни луковици, така че февруари е оптималното време за засаждане. Скилидките се поставят по същия начин като пролетния лук, като върховете им се оставят малко под повърхността. Ранното засаждане увеличава шансовете за получаване на по-големи и по-силни луковици при прибиране на реколтата.

Аспержи

Аспержите са спящи едногодишни растения, които се засаждат в земята в края на зимата. Аспержите дават реколта през април-юни, така че колкото повече разсад засадите сега, толкова по-обилна ще бъде тя през новия сезон.

Не засаждайте мъртви семена! Този хитър трик проверява жизнеспособността им