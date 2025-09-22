Защо хитрите градинари поставят филтър за кафе на дъното на саксиите

Защо да поставяте филтър за кафе на дъното на саксия за растения?

Ако вече сте изчерпали списъка с еколо гични идеи за градина, тогава ще се радвате да научите за нов трик за поставяне на филтри за кафе на дъното на саксиите за растения. Вече знаем, че утайката от кафе е полезна за растенията , но сега много любители на растенията използват филтри за кафе като решение и в саксиите.

Тази тенденция има множество ползи за растенията, затова попитах експерти за нея и събрах всичко, което трябва да знаете за използването на филтри за кафе в саксии за растения тук.

Защо да поставяте филтър за кафе на дъното на саксия за растения?

Ако се чудите каква е целта на филтъра за кафе на дъното на саксията, простият отговор е, че той намалява загубата на почвена смес.

„Въпреки че обикновено използваме кафяви хартиени кърпи, филтрите за кафе функционират по подобен начин и са отличен вариант за облицоване на дъното на саксия“, казва Брад Крос , координатор по оранжерии в Източен Мичигански университет. „Поставянето на филтър за кафе в основата предотвратява изтичането на почвената смес през дренажните отвори при поливане, поддържайки пространството подредено и гарантирайки, че почвата остава на мястото си, за да подпомогне здравословния растеж на растенията.“

Покриването на дъното на саксия с филтър за кафе задържа сместа за саксии, като същевременно позволява на излишната вода да се отцеди през дренажните отвори, благодарение на порестата си природа. Това означава, че сместа за саксии няма да се пренасити, когато използвате този трик, което намалява вероятността от проблеми като гниене на корените на стайните растения .

Това работи добре в градини с контейнери или за стайни растения и ви предпазва от честото пресаждане на растенията - процес, който нарушава кореновата система.

Утайката от кафе е богата на азот, основно хранително вещество за вегетативния растеж на растенията. Следователно, остатъците от филтрите за кафе могат да осигурят някои хранителни вещества за почвата на вашето растение.

„Тъй като филтрите за кафе са биоразградими, те постепенно се разграждат и с течение на времето могат да осигурят хранителни вещества за почвата“, отбелязва Брад. „Докато филтърът се разгради напълно, корените на растението вероятно ще са пораснали достатъчно дълбоко, за да задържат почвата, което я прави готова за следващия цикъл на пресаждане.“

Друг бонус е, че ароматът на кафе може да бъде естествен метод за борба с вредителите , отблъсквайки редица градински и стайни растения.

Ще мухлясат ли филтрите за кафе в саксиите за растения?

Филтрите за кафе могат да се използват на дъното на саксиите за растения, за да се предотврати изтичането на почвената смес през дренажния отвор, докато поливате растенията си. Въпреки че може да се притеснявате, че филтърът за кафе ще мухляса на дъното на саксията, той ще се биоразгради и разгради с времето.

Какво можете да използвате в саксии за растения вместо филтри за кафе?

Като алтернатива на използването на филтри за кафе на дъното на саксиите за растения, за да се задържи почвената смес, можете да използвате и други порести материали, които ще позволят на излишната вода да се отцеди. Това включва кокосови влакна и вестници.