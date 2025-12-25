Студоустойчиви сортове розмарин, които ще виреят във вашата зимна градина

Ако искате да отгледате процъфтяваща билкова градина или да добавите ароматни многогодишни растения към двора си, розмаринът (Salvia rosmarinus) вероятно е начело в списъка ви с растения, които да обмислите. Този вечнозелен храст внася текстура и цвят в зимните месеци, със своите емблематични шиповидни листа, които добавят фин средиземноморски щрих.

За да сте сигурни, че вашият розмарин ще оцелее през студената зима, трябва да изберете защитено място за него. Тези билки обичат пълното слънце, но също така се нуждаят от известна защита срещу атмосферните условия. Място покрай стена често е чудесно място за розмарина. Трябва също така да подготвяте растенията си розмарин за зимата всяка година, като ги мулчирате, когато удари първата слана. Ако отглеждате розмарин в саксии и не можете да го преместите на закрито, осигурете на растенията изолация, като например термо одеяло. С малко грижи и правилния сорт можете да имате процъфтяващо растение розмарин в зимната си градина.

Храстът на студоустойчивия розмарин от сорта Алкалде (Salvia rosmarinus 'Alcalde Cold Hardy') е изправен сорт с маслиненозелени листа.

Въпреки това, зимната защита трябва да се има предвид в по-студен климат. Бледосини цветове ще покрият студоустойчивия храст на розмарина от сорта Алкалде в средата на пролетта, създавайки зашеметяваща гледка, която се вписва идеално в диви, селски градини. Може да достигне зряла височина от около 90 см при подходящи условия. Подобно на повечето сортове розмарин, този е устойчив на суша и се нуждае от добре дренирана почва.

Арп

Друг чудесен зимоустойчив сорт е Арп (Salvia rosmarinus 'Arp').

Арп розмаринът е изправен сорт със сиво-зелена листа и светлосини цветове, които се появяват по храста през пролетта. Той расте бързо и може да достигне височина и размах от 1,2 метра, което го прави чудесен избор за живи плетове или бордюри.

Сините кули на Атина

За по-голям, студоустойчив сорт, може да помислите за храста Athens Blue Spires (Salvia rosmarinus 'Athens Blue Spires'). Tози храст розмарин може да достигне височина от 1,5 метра с ширина от 1,2 метра. Това е гъст, изправен храст с дебели, синьо-сиви листа. Цветовете пристигат през пролетта и могат да останат на храста до лятото, добавяйки интерес към вашата градина през всички сезони. Прекрасните цветове ще привличат и пеперуди във вашия двор.

Маделин Хил

Маделин Хил (Salvia rosmarinus 'Madeline Hill') е компактен сорт розмарин, който се разпростира само до около 60 см и достига височина до 90 см. Ароматът и дългият му цъфтеж обаче го правят фантастичен студоустойчив вариант. Този малък сорт розмарин има богата зелена листа, а изправените му стъбла създават зашеметяваща, шиповидна декорация, идеална за бордюри или алпинеуми.

Салем

Със сиво-сребърните си листа и бледосините си цветове, които покриват храста през пролетта, сортът розмарин Салем (Salvia rosmarinus 'Salem') е особено елегантен вариант. Той е висок и тесен, с размери 90 см височина и 60 см ширина. Розмаринът Салем има прекрасен аромат, подобен на бор, който внася нов аромат във вашия двор.