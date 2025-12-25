Оперират бившия президент на Бразилия: Синът му прочете важно писмо от него

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро се подлага днес на перация за двойна херния в болница в столицата на страната, съобщи семейството му, предаде ABC News. Болсонаро, който е хоспитализиран от сряда, излежава 27-годишна присъда затвор от ноември за опит за преврат. Той получи разрешение от съда да напусне затвора, след като лекари от федералната полиция потвърдиха, че се нуждае от процедурата.

Очаква се операцията в Бразилия да продължи около четири часа, съобщи медицинският екип на болница DF Star в изявление в сряда. Лекарите казват, че двойната херния на Болсонаро му причинява болка. Бившият лидер, който беше на власт между 2019 и 2022 г., е претърпял няколко други операции, откакто беше намушкан в корема по време на предизборен митинг през 2018 г.

Болонсаро е написал писмо

Рано в четвъртък най-големият му син, сенатор Флавио Болсонаро, заяви пред репортери преди операцията, че баща му е написал писмо, с което потвърждава, че го е номинирал за кандидат за президент на своята политическа партия на изборите догодина.

Флавио Болсонаро обяви на 5 декември, че ще се изправи срещу президента Луис Инасио Лула да Силва, който се бори за четвърти непоследователен мандат, като кандидат на Либералната партия на Болсонаро.

Сенаторът прочете писмото пред журналисти, а офисът му разпространи копие от него до медиите.

„Той представлява продължението на пътя на просперитет, който започнах много преди да стана президент, тъй като вярвам, че трябва да възстановим отговорността да ръководим Бразилия със справедливост, решителност и лоялност към стремежите на бразилския народ“, каза Болсонаро в ръкописното писмо от 25 декември. ОЩЕ: Адвокатите на Болсонаро се опитват да го измъкнат от затвора заради операция