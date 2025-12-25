Как да се грижим за орхидеи след цъфтеж за повторен цъфтеж

След като ярките цветове на орхидеите увехнат, е естествено да се запитате как да се грижите за останалото зелено растение. Добрата новина е, че вашата орхидея е все още жива и може да цъфти отново с правилните грижи. Вместо да я изхвърляте, открийте експертни съвети за отглеждане на вашата орхидея, за да се радвате на бъдещите ѝ цветове.

Какво да направим, ако орхидеята спре да цъфти през зимата

„Да, можете да накарате орхидея да цъфти отново, ако я настроите за успех“, казва Джъстин Кондрат, водещ градинар в колекцията от орхидеи в градините Смитсониън. След като орхидеята приключи с цъфтежа, тя не е мъртва или умираща, обяснява той. Просто „ѝ е нужно време да се презареди“.

Така че, вместо да го изхвърляте, помогнете на растението си да остане здраво и да цъфти отново в продължение на години с тези съвети за грижа за орхидеи след цъфтеж. Това ръководство се фокусира специално върху грижата за орхидеи от вида „молец“, защото е популярен избор за начинаещи и е широко достъпен.

Грижа за орхидеи след цъфтежа

Орхидеите са дълголетни растения, които цъфтят всяка година в края на зимата, ако получават правилните грижи. „След като една орхидея прецъфтява, тя е уморена и се нуждае от почивка и възстановяване, за да може да цъфти отново“, казва Кондрат. „Тя има ритъм и просто трябва да се синхронизирате с ритъма на вашата орхидея.“

Ако знаете какво правите, можете да накарате орхидеята молец да цъфти няколко пъти в годината, казва той. Ето най-добрите съвети на Кондрат, които ще помогнат на вашата орхидея да процъфтява, за да продължи да цъфти за вас.

1. Пресадете орхидеята

След като орхидеята ви прецъфти, пресадете я. „Препоръчвам да пресаждате орхидея на всеки две години“, казва Кондрат. Ако орхидеята ви е от магазина, поставена в сфагнумов мъх, Кондрат препоръчва да я пресадите в гъста почвена смес, предназначена за орхидеи, веднага щом прецъфти. „Извадете я от този мъх. Той задържа много вода и може да причини гниене на корените “, казва той. Гъстата почвена смес позволява по-добър дренаж, така че условията да не останат прекалено влажни.

2. Подрежете растението

С ножица или ръчни ножици отстранете всички пожълтели листа. Оставете здрави зелени листа на растението, за да могат да произвеждат храна. „Тези листа са слънчевите панели на орхидеята“, казва Кондрат. „Те произвеждат енергия, за да може растението да се презареди.“

Подрежете и цветното шипо по един от двата начина:

Отрежете го напълно и растението ще цъфти отново след няколко месеца, когато порасне нов стрък.

Отрежете шипа два или три възела под най-ниския цвят и орхидеята може да цъфти отново само след 8 до 12 седмици. „Има 50% шанс ново стъбло да порасне от старото“, казва Кондрат. „По този начин ще получите цветове по-бързо.“

3. Наторете орхидеята

Подхранвайте орхидеята си в началото на пролетта или в края на зимата. Тогава растението се готви да развие нов растеж и да цъфти, така че се нуждае от добро хранене. Кондрат препоръчва използването на тор, предназначен за орхидеи, разреден до 25% от препоръчителната концентрация на етикета

Торете през седмица по време на вегетационния период на растението между март и октомври. Не преторявайте, защото можете да повредите орхидеята, като изгорите върховете на корените ѝ, казва Кондрат. Не торете през зимата , когато расте по-бавно.

4. Поливайте растението редовно

Много хора преполиват орхидея и давят корените ѝ, което я убива. Кондрат препоръчва да се полива орхидея на всеки 7 до 10 дни, когато е в саксия със смес за орхидеи. Орхидеите, засадени в мъх, се нуждаят от по-рядко поливане, защото мъхът задържа водата по-дълго.

Кондрат казва, че няма строги правила за това кога да се полива орхидея. Фактори като светлина и температура влияят на това колко често растението се нуждае от вода. „Това е едно от онези неща, които ще трябва да наблюдавате растението си, за да определите точно кога се нуждае от вода“, казва той. Забодете показалеца си в мъха или кората на орхидеята. Ако се усеща суха, полейте я. Оставете субстрата на орхидеята да изсъхне между поливанията.