25 декември 2025, 07:00 часа 0 коментара
Това е цвете на годината за 2026: Носи топлина и спокойствие

Не е нужно много въображение, за да се види как различните календарни години имат своя собствена индивидуалност. С поглед към 2026 г., тенденциите в дизайна на дома са насочени към топлина, лукс и комфорт - теми, които влияят на всичко - от стиловете на плотовете до цветята, които ще използваме в флоралните аранжировки. Ето защо цветето, което наскоро беше обявено за Цвете на годината за 2026 г. от 1-800-Flowers.com, делфиниумът (Delphinium spp.), се вписва толкова добре в темите за следващата година със смели цветове и естествени текстури. Тъй като дизайнерите се стремят да възприемат топлия минимализъм през 2026 г., успокояващото, но жизнено синьо на делфиниумите засилва спокойствието на техните пространства, предлагайки нежен и хладен контраст на земните тонове, които са модерни в момента.

Делфиниумите, понякога наричани ралици, са едногодишни, двугодишни и многогодишни растения, които виреят с правилна грижа

Въпреки че изискват известна поддръжка, включително подпъхване и оцветяване на листата, те произвеждат красиви стъбла с пъстри цветя в нюанси на синьо, розово, лавандулово и бяло. Те са ефектни от май до средата на лятото, като цветните стъбла се издигат на метър над приосновните листа. В градината можете да ги комбинирате с други високи цветя като напръстник, за да създадете зашеметяваща вилна градина, с която всеки собственик на жилище би се гордял . Според Малъри Грийн, главен флорален дизайнер в 1-800-Flowers.com , „Има тиха сила в делфиниума. Той се издига, но се издига нежно. Хората реагират на тази енергия точно сега.“

Открийте как енергията на делфиниума съответства на предстоящата 2026 година

Висок и величествен, делфиниумът има богата история, появявайки се във всичко - от изкуството от средата на 17-ти век до цветни изложения от 30-те години на миналия век. Насочвайки се към бъдещето, делфиниумът е добър избор за Цвете на годината за 2026 г., защото цветовете му предизвикват спокойствие - нещо, което всички бихме могли да използваме през следващата година, тъй като 2025 г. е белязана от доста турбуленция в света. Както отбелязва Малъри Грийн, високите стъбла предполагат стремежи и движение нагоре. С настъпването на 2026 г. дизайнерите очакват пространства, които се чувстват спокойни, топли и възвишени. Използването на цветя като делфиниуми ефективно предава послание за спокойствие и надежда.

Цветарите от 1-800-Flowers.com също виждат делфиниума като символ на единство и взаимосвързаност през 2026 г. Те свързват гроздовете от цветя по високите кули на делфиниума с начина, по който хората търсят автентични връзки и общност в бизнеса и личния си живот. Отново, това е свързано с нуждата от повече топлина в интериорните ни пространства.

За 2026 г. съвременните флорални дизайнери виждат делфиниума като нещо като муза. Правейки поразително впечатление в градината, като добавят цвят, височина и текстура, те привличат пълно внимание с цветовете си. Подсилвайки тази концепция, цветните шпилове на делфиниумите привличат колибри и други опрашители. Те правят смело изявление, без да претоварват вашите вътрешни и външни пространства. Както казва Грийн, нежните им цветове сякаш казват: „Продължавайте да се издигате. Дори малки цветове, подредени с цел, създават нещо великолепно.“

 

 

 

Гергана Шумкова
