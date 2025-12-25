За първи път прав по време на коледното си послание: Какво тревожи краля на Испания?

Кралят на Испания използва коледното си послание, най-важното за годината, получено от милиони испанци, докато се готвят да отпразнуват Бъдни вечер у дома, за да предупреди за „тревожната криза на доверието“ в институциите, която демократичните общества, включително Испания, преживяват, предаде испанската медия El Pais. Той също така припомни „тежките последици“ от миналия възход на „екстремизма, радикализма и популизма“, които процъфтяват благодарение на разочарованието, дезинформацията, неравенството и несигурността. „Напрежението в политическия дебат поражда умора, разочарование и недоволство“, предупреди той.

Изправен пред тези заплахи, крал Фелипе VI призова за диалог, уважителен език и вслушване в мнението на другите, „образцово поведение от страна на всички публични власти“ – завоалиран намек за корупцията – и съпричастност към най-уязвимите. Той подчерта, че съвместното съществуване „не е нетленно наследство“, а по-скоро „крехка конструкция“, която трябва да бъде запазена. „Страхът само изгражда бариери и генерира шум, който ни пречи да разберем реалността в цялата ѝ широта“, каза той.

За първи път прав

За първи път крал Фелипе VI произнесе коледното си обръщение прав, за да подчертае динамичното си присъствие. Това беше и най-краткото от 12-те коледни послания, които той отправи към испанския народ след провъзгласяването си през юни 2014 г. За разлика от предишни случаи, когато той се обръщаше към основните проблеми, пред които е изправено обществото, този път той избра да се съсредоточи върху едно-единствено послание – необходимостта да „запазим доверието в нашето демократично съвместно съществуване" – за да увеличи максимално комуникативната му ефективност.