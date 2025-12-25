Как се лекува кореново гниене?

Въпреки че растенията често могат да се възстановят от кореново гниене, предотвратяването на кореново гниене винаги е по-добрият вариант. За щастие, кореновото гниене е сравнително лесно да се избегне, ако следвате тези прости съвети:

1. Проучете изискванията за грижа за растенията

Някои растения се нуждаят от повече вода от други, а растенията с ниски нива на вода, като кактуси и сукуленти , са по-склонни да развият кореново гниене във влажна почва. Ако обаче проучите специфичните нужди от грижи за растенията във вашата колекция, можете да коригирате техниките си за поливане и да осигурите на отделните растения перфектното количество вода.

2. Проверете почвата преди поливане.

Ако често преполивате стайни растения , може да искате да инвестирате в уред за измерване на влажността на почвата, който ви показва кога е време за поливане. За по-евтино решение можете да тествате почвата преди поливане, като поставите пръста си в почвената смес около основата на растението. Повечето стайни растения растат най-добре, ако се поливат, когато горните 2,5 до 5 см почва са сухи. Ако почвата е все още влажна, спрете поливането, докато не изсъхне.

3. Изберете добре дренираща почвена смес.

Градинската почва не се препоръчва за отглеждане в контейнери, защото има тенденция да се уплътнява в саксия и не позволява на водата да тече добре. Вместо това използвайте почвена смес с добавен пясък, вермикулит или перлит, за да подобрите дренажа и да предпазите корените на растението от гниене.

4. Използвайте контейнери за отглеждане с дренажни отвори.

Теракотените саксии с дренажни отвори са добър избор за повечето стайни растения, защото позволяват на водата да се оттича бързо и са по-порьозни, което помага за отвеждане на влагата. Самополиващите се саксии, пластмасовите саксии и саксиите без дренажни отвори са по-склонни да причинят гниене на корените, така че може да искате да ги избягвате, особено ако имате проблеми с преполиването.

Ако използвате чинийки или подложки за растения под саксиите си, за да събирате вода, изсипете излишната вода след поливане, за да не се задържат растенията във влага.

5. Уверете се, че растенията получават достатъчно светлина.

Растенията използват вода по време на процеса на фотосинтеза. Растенията обаче не абсорбират вода лесно, ако не получават достатъчно светлина. Осигуряването на правилното количество светлина на вашите растения може да увеличи скоростта на фотосинтеза и да помогне на растенията да абсорбират вода по-бързо.

6. При необходимост коригирайте графика за поливане.

Нуждите от поливане на растенията могат да варират през годината и поливането трябва да се коригира съответно. Например, растенията се нуждаят от по-малко вода при влажно време и през зимата, когато дните са кратки, а нивата на светлина ниски.