Защо трябва да пропуснете презимуването на билките тази зима

Ако сте прекарали известно време в грижи за любимите си билки, вероятно бихте искали те да преживеят суровостта на студа и да се върнат подмладени през пролетта. В края на краищата, кой не иска зимата му да бъде изпълнена с повече аромат и подправки? Но истината е, че презимуването на билките може да бъде главоболие, което в повечето случаи не си струва усилията. Редица едногодишни билки еволюционно са оцелели в студа чрез засяване. Няколко други многогодишни билки, за съжаление, не са достатъчно студоустойчиви, за да преживеят зимата в по-студените северни райони. Като се има предвид фактът, че те могат лесно да бъдат закупени или бързо отгледани през пролетта по някакъв начин, прекаляването с грижите за презимуващи билки може да не е най-добрият ход тази зима, тъй като ниските температури и влажната почва могат да доведат до тяхното загиване.

Най-добрите билки за отглеждане на закрито през зимата

Без здрави, дървесни стъбла или добре развита коренова система, много билки трудно преживяват зимата, а щетите от вредители и слана правят зимуването още по-малко препоръчително. Но как едно растение ще реагира на вашите усилия за зимуване зависи от точния вид билка, която отглеждате, както и от силата на студа във вашия регион. Билки като мащерка (Thymus vulgaris) или градински чай (Salvia officinalis) са достатъчно издръжливи, за да оцелеят на открито сами. Докато, когато имате работа с по-нежни едногодишни растения, като босилек (Ocimum basilicum) или кориандър (Coriandrum sativum), не можете да бъдете твърде предпазливи, докато се грижите за тях, дори когато ги внасяте на закрито. Такива билки принадлежат към категорията растения, които не си струват труда да презимуват , особено ако не сте в настроение за градинарско предизвикателство.

Презимуването на билките може да изисква много усилия

Още: Как да запазим билките свежи по-дълго, като ги увием във влажна кухненска хартия

Презимуването на билките вероятно е най-близкото до гледането на деца, което всяка градинарска дейност може да предложи. Накратко: Билките са капризни за много неща. Като начало, комбинацията от студени температури и влажна почва е смъртоносна за билките, които не винаги са благословени с дървесни стъбла, за да оцелеят в тези мъки. През зимата ще трябва да се уверите, че получават правилния дренаж, без корените да изсъхнат твърде много, което също може да навреди на растението. Освен преместването на растенията на закрито, градинарите често прилагат методи като мулчиране или използват инструменти като клони или клошове, за да предпазят билките си от студа. Но дори и след като възприемат тези методи, никога не сте сигурни колко сурова може да бъде зимата или дали растението ви ще я преживее, особено ако е слабо студоустойчиво. Освен това, ако растението вече е повредено от вредители или насекоми, или ако сте закъснели малко с преместването му на закрито, шансовете му да оцелее през зимата стават още по-лоши.

Билки, които можете лесно да размножите чрез резници през зимата

Тъй като са родом от Средиземноморието, редица билки също се нуждаят от своята доза слънчева светлина през зимата. Това не е възможно в много региони, което също може да ограничи успешния процес на зимуване. Освен това, изключителната сухота в няколко зони на отглеждане също може да бъде проблем. Може да се наложи да инвестирате в овлажнител или да отделите време за намиране на други начини за повишаване на влажността за тези стайни растения . Следователно, дори и растението да оцелее, може да нямате най-красивата версия на любимата си билка. Всички тези фактори правят зимуването на билките по-малко забавно занимание и по-скоро късметлия, без най-добри шансове за успех.

Още: Мини-градина у дома: Билките, които всеки може да отглежда – дори без опит

Можете да си купите (или да отгледате) нови билки през пролетта вместо това

Вместо да се стресирате за любимата си билка цяла зима, можете просто да изчакате пролетта и да отгледате нова връзка от семена. Семената на билките не са твърде тежки за джоба ви. Не е нужно да чакате дълго, за да покълнат. Всъщност, много нежни билки, които може да са трудни за презимуване, растат много бързо от семена.

Още: Кои билки могат да се засадят или преместят в началото на зимата

Ако отглеждате билка като босилек, можете да очаквате семената да покълнат само за четири дни. Достъпът до разнообразие от растителни аромати, който получавате, е и причината да отглеждате билки от семена , като босилек, вместо да презимувате стари билки или да ги отглеждате от разсад. Освен това, внасянето на билки на закрито за зимата също може да се отрази на външния им вид поради сухия въздух на закрито. Когато купите нов разсад през пролетта или решите да отглеждате билка от семена, получавате чисто ново растение, което е много по-привлекателно.