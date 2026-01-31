Зеленчуци, които можете да отглеждате във висящи кошници

Мислите, че градината ви е твърде малка, за да отглеждате някоя от петте си препоръчителни дневни порции растения? Помислете отново, скептици! Градинарството в малки пространства е в разцвет и висящите кошници вече не са само за цветя: те са и за зеленчуци.

5 зеленчуци, които можете да засадите през януари, според експерти по градинарство

О, да, с правилните култури и семена (и начин на мислене), можете да превърнете вертикалното пространство в продуктивна, изобилна зеленчукова леха, дори ако вашият балкон или тераса са наистина малки. Това е така, главно защото висящите кошници предлагат добър дренаж, лесен достъп и въздушен поток, което е идеално за предотвратяване на болести по много зеленчуци.

Ето шест зеленчука – плюс няколко допълнителни растения за израстване – които виреят във висящи кошници, давайки ви богати реколти в малки пространства

Още: Зеленчук, който трябва да започнете да сеете на закрито през януари

Репички

Бързо, забавно и възнаграждаващо? По-добре вярвайте, че репичките са също толкова подходящи за нетърпеливи градинари, колкото и за живот във висяща кошница (особено след като малките сортове узряват само за 25-30 дни).

Плитките корени на пикантната репичка я правят идеална за кошници с дълбочина поне 15-20 см, стига да разпределите семената леко и да разредите разсада, за да избегнете пренаселеност.

Патладжани

Още: Градински зеленчуци, които трябва да наторите с оризова вода

Знаем какво си мислите: патладжаните изглеждат твърде големи за висящи кошници, нали? Грешно! Е, не съвсем грешно, но джуджетата като „Patio Baby“ или „Little Fingers“ са компактни, дават много плодове и определено виреят в контейнери.

Както винаги, важат обичайните правила: патладжаните предпочитат пълно слънце и богата почва, и не забравяйте да използвате балансирана почвена смес за саксии и да наторите леко, ако обичате да берете лъскави, лилави плодове директно от балкона си.

Маруля

Домашно отгледана лятна висяща кошница с червена и зелена листна маруля.

Още: Как да отглеждате листни зеленчуци на закрито за богата реколта

Любители на салати, радвайте се! Марулите с подвижни листа и маслените салати са изненадващо подходящи за висящи кошници, защото имат плитки корени и растат бързо, което означава, че можете да държите зелените си зеленчуци високо и на място.

Краставици

Нека не се вторачваме в това дали краставицата е плод или зеленчук (ботаническа гледна точка може да е зрънце, но в действителност излъчва сериозни вегетариански вибрации). Вместо това, нека се съсредоточим върху факта, че малките, храстовидни сортове краставици са идеална комбинация за висящи кошници.

Билки

Още: "Пазарът може да се наводни с генномодифицирани продукти": Зеленчукопроизводител за споразумението с Меркосур

Билките са и винаги са били най-добрите суперзвезди за малки пространства. Босилекът, мащерката, риганът и лукът растат компактно, понасят живот в контейнери и са отлични и за опрашители, което ги прави истинска тройна заплаха.

Повечето ще се нуждаят от пълно слънце и изискват редовно поливане, въпреки че добрият дренаж в кошницата ви е от ключово значение (някои пестеливи хора превръщат гевгирите във висящи саксии именно по тази причина). Дръжте го близо до прозореца на кухнята си и често събирайте листата, за да насърчите новия растеж; вашата салатна купа и коктейлните гарнитури ще ви благодарят.