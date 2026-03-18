18 март в историята: Славната победа на цар Симеон в битката при Пиги

18 март 921 г.: Славната победа на цар Симеон над византийците

На този ден през 921 г. приключва битката в местността Пиги (в превод от гръцки "Извора"). Голямото сражение между българи и византийци при Константинопол се състои непосредствено пред Селиврийските врата на константинополските стени в периода 11 и 18 март 921 година. То завършва със славната победа на българската армия.

След поредицата от победи и на фона на междуособиците във Византия, Симеон I се стреми към византийския трон. Неговите планове да стане владетел на Византия първоначално включват непряко управление чрез регентството на малолетния император Константин VII.

Но през 920 година Роман Лакапин изпреварва Симеон и се самопровъзгласява за съимператор на Византия. Това затваря вратите пред цар Симеон за сядане на трона в Константинопол по дипломатичен път. Това е и причината българският владетел да предприеме военни действия срещу Византия - през същата година той обявява война на Византия с намерението да седне на престола чрез сила.

При битката в Пиги атаката на българите е неудържима. Византийците започват да бягат панически, за да се доберат до корабите си. По-голямата част от ромейската армия е унищожена или пленена. Войските на Симеон изгарят дворците в Пиги. След като опустошват Златния рог, те се завръщат триумфално в Преслав. До 924 година, България отнема почти всички балкански земи на Византия.

18 март 1873 г.: Търновският революционен комитет свиква събрание на вътрешните дейци

На този ден през 1873 г. Търновският революционен комитет свиква събрание на вътрешните дейци. Неговата цел е изработването на конкретна програма за дейността на организацията след обесването на Левски. На свиканото на този ден събрание присъстват представители на шест комитета. По това време са утвърдени новите псевдоними и е взето решение да се проведе общо събрание в Букурещ.

След обесването на Апостола се предприемат няколко опита за възстановяване на вътрешната организация в българските земи. През април месец същата година за негов заместник е определен Атанас Узунов. Той не успява да постигне особен успех. Скоро след назначаването си Узунов попада в ръцете на османските власти.

