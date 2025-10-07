Чували сте за диабет тип 1 и 2, но знаете ли какво е диабет тип 5?

Когато хората говорят за диабет, те обикновено имат предвид тип 2. Въпреки че това е най-често срещаната форма на заболяването, има много други видове диабет. Сега международна организация за диабет настоява здравните специалисти по целия свят да разпознаят форма на скрита версия, открита през 50-те години на миналия век. Тя се нарича диабет тип 5 и има противоречиво минало.

Още: Лекар: Какво да ядете и пиете преди и след ваксина срещу грип

Диабет тип 5 е официално класифициран като диабет, свързан с недохранване, през 1985 г. от Световната здравна организация (СЗО), но по-късно, през 1999 г., е премахнат поради разногласия относно това дали недохранването може да причини тази форма на диабет. Наричан е с редица различни имена, включително диабет тип J (което е съкращение от Ямайка, където е диагностициран за първи път).

Сега Международната федерация по диабет прие наименованието диабет тип 5 за това заболяване и създаде работна група за разработване на официални диагностични критерии за него. В научна статия, изследователите призовават световната медицинска общност да признае и тази форма на диабет.

Какво е диабет тип 5?

Диабет тип 5 е форма на диабет, описана за първи път през 1955 г. при млади хора (под 30-годишна възраст), които са били слаби. Хората с диабет тип 5 обикновено имат анамнеза за недохранване, започвайки още в утробата и през цялото си детство.

Още: Лекар: Ако имате тези 4 симптома, вероятно страдате от диабет

Хората с диабет тип 5 имат „съществено увреждане“ на способността на панкреаса да отделя инсулин, хормон, който помага за регулиране на нивата на кръвната захар, според научния екип. Хората с тази форма на диабет нямат кетоацидоза, сериозно състояние, свързано с диабета, което се случва, когато тялото произвежда твърде много киселинни вещества, наречени кетони или автоантитела срещу островни клетки, които атакуват и увреждат клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин и са отличителен белег на диабет тип 1.

Според Международната федерация по диабет тази форма на диабет засяга между 20 и 25 милиона души по света, предимно в Азия и Африка. „Това не е нещо, което виждаме много често, но обикновено се съобщава в страни от третия свят и засегнати от бедност райони, където хората не получават достатъчно калории или протеини в диетата си“, казва д-р Дейвид Кътлър, лекар по семейна медицина.

Още: Най-добрият навик за стабилна кръвна захар – според лекар

Какви са другите форми на диабет?

Според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK) има три основни вида диабет:

Диабет тип 2: Това е най-често срещаната форма на диабет. Когато имате тази форма на диабет, клетките в тялото ви не използват инсулина правилно.

Това е най-често срещаната форма на диабет. Когато имате тази форма на диабет, клетките в тялото ви не използват инсулина правилно. Диабет тип 1: При диабет тип 1 тялото произвежда малко или никакъв инсулин. Имунната система също атакува и унищожава клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. „Обикновено се среща при деца, но някои възрастни под 30 години също могат да го развият“, казва д-р Джанет О'Махони, лекар по вътрешни болести.

При диабет тип 1 тялото произвежда малко или никакъв инсулин. Имунната система също атакува и унищожава клетките в панкреаса, които произвеждат инсулин. „Обикновено се среща при деца, но някои възрастни под 30 години също могат да го развият“, казва д-р Джанет О'Махони, лекар по вътрешни болести. Гестационен диабет: Тази форма на диабет се развива по време на бременност и обикновено изчезва след раждането на бебето. Въпреки това, хората, които имат гестационен диабет, имат по-висок риск от развитие на диабет тип 2 по-късно в живота.

Последните изследвания са открили други по-рядко срещани форми на диабет, като диабет тип 1.5 и моногенен диабет, който се причинява от промяна в един ген.

Още: Лекарите алармират: Октомври е решаващ месец за здравето ви

Признаци и симптоми на диабет тип 5

Според Международната федерация по диабет, хората с диабет тип 5 обикновено имат симптоми, подобни на тези с диабет тип 1. Те включват:

Загуба на тегло

Прекомерна жажда

Често уриниране

Умора

Повишени нива на глюкоза

Международната федерация по диабет отбелязва, че хората с диабет тип 5 обикновено имат индекс на телесна маса под 19 и нямат признаци на разрушаване на бета-клетките, което го отличава от диабет тип 1.

Още: Една лъжичка от ТОВА на ден ще промени чревното ви здраве завинаги

Как се диагностицира диабет тип 5?

Международната федерация по диабет работи по установяването на диагностични критерии за диабет тип 5. Така че, това все още е в процес на проучване.

Как се лекува диабет тип 5?

Това все още се решава. Международната федерация по диабет обаче казва, че лечението може да включва следните стъпки:

Още: Ето какво се случва с тялото ви, ако ядете бобови култури редовно

Хранителна подкрепа за коригиране на дългосрочното недохранване.

Перорални лекарства за диабет за стимулиране на секрецията на инсулин.

Терапия с ниски дози инсулин, където е уместно.

Отново, подробностите тук все още се проучват.

Какво да правите, ако имате симптоми на диабет

Диабет тип 5 не е често срещан, но диабетът – особено диабет тип 2 – е. „Бъдете наясно колко често срещано и опасно е това състояние и направете каквото можете, за да го предотвратите“, казва д-р Кътлър. Това означава да правите каквото можете, за да се храните здравословно с нисък гликемичен индекс, да поддържате здравословно тегло и да спортувате редовно, казва той.

Още: От пиене на вода до силови тренировки: 7 прости съвета за поддържане на здравословни нива на кръвната захар

„В повечето случаи диабет тип 2 прогресира постепенно и с течение на времето преминава от преддиабетно състояние към диабет“, казва д-р О'Махони. „Ако се подлагате на редовни прегледи, той се диагностицира преди да се разболеете. Понякога се появява по-бързо и може да причини симптоми, които налагат преглед при лекар.“

Ако имате някой от класическите признаци на диабет, които включват чувство на силна жажда или глад, замъглено зрение, умора, рани, които не зарастват, и чести инфекции, е добре да се консултирате с медицински специалист.

Вашият лекар вероятно ще назначи изследвания, за да получи по-добра представа какво се случва в тялото ви и да предложи следващи стъпки оттам нататък.

Още: Диабетът удря неочаквано: 7 ранни симптома