Събуждате се с иглички в ръцете: Ето истинската причина

Повечето от нас са се събуждали посред нощ с усещането, че ръката ни е изтръпнала. Понякога също се чувстваме сякаш нещо ни боде, като малки „иглички“. Медицинският термин за това е „парестезия“, но защо се случва това и трябва ли да се притесняваме?

Специалисти по неврологични заболявания и инсулт казват, че парестезията може да се появи в различни части на тялото. Появява се без предупреждение и обикновено се причинява от продължителен натиск върху нервите. Парестезията обикновено е безобидна, когато е мимолетна, но може да бъде симптом на сериозно заболяване, когато се изпитва често.

Причини, които могат да причинят парестезия

Още: Топ 5 храни, които свалят холестерола и заменят месото на 100%

Поза на сън

Спането по гръб с ръце под тялото или по гръб с ръце на главата са лоши позиции за сън, които могат да причинят продължителен натиск върху нервите ни. Те водят до нарушаване на кръвния поток и нашата нервна система реагира с усещане за изтръпване.

Болка, причинена от "лакътния" нерв

"Улнарният" нерв се простира от рамото до лакътя и е отговорен за това усещане в ръцете. Болка в китката и изтръпване са възможни симптоми на прищипан или компресиран "улнарен" нерв. Обикновено болката изчезва от само себе си, но ако продължи повече от 2 дни е време да посетите лекар.

Още: Студени ръце и крака? 5 възможни причини, които лекарите не винаги казват

Липса на витамин B12

Витамин В12, съдържащ се в месото, рибата и млечните продукти, поддържа нервите и кръвните ни клетки здрави. Липсата на витамин B12 в тялото може да причини проблеми с нервите, които могат да се проявят чрез намалено усещане или усещане за изтръпване.

Стрес и безпокойство

Когато сме тревожни или стресирани, тялото ни активира „реакция на бягство“, при която хормоните на стреса се освобождават в целевите точки, за да подобрят способността ни да се справим с възприеманата заплаха. Тази физиологична реакция включва пренасочване на кръвния поток към други части на тялото, които са по-жизненоважни за нашето оцеляване.

Още: Не игнорирайте това под душа: Знак, че мозъкът ви може да е в опасност

Намалената циркулация в определени зони причинява усещане за иглички. Стресът също може да причини напрежение в мускулите ни, което може да доведе до болка.

Основни медицински състояния

Хроничната парестезия може също да бъде симптом на медицинско състояние, което засяга нервната система на тялото. Ако изтръпването е придружено от мускулна слабост или други симптоми, най-добре е незабавно да посетите вашия лекар.

Как да избегнете или сведете до минимум парестезията

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Вдигнете ръцете си нагоре

Усещането в ръката обикновено се връща, след като налягането се премахне, разклащането на ръката може да помогне за увеличаване на притока на кръв. Можете също така да протегнете ръцете си нагоре, да разклатите главата си настрани и да движите раменете си нагоре и надолу, за да освободите напрежението във врата си.

Подобрете позицията си за сън

Позиционирайте ръцете си правилно и избягвайте да ги сгъвате под тялото си. Опитайте се да държите китките си прави, за да осигурите плавен кръвен поток. Спете с ръце отстрани, а не над главата, за да предотвратите прекъсване на притока на кръв към ръцете. Избягвайте положението на плода, тъй като свитите ръце и лакти могат да окажат натиск върху нервите.

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Следвайте здравословен начин на живот

Редовните упражнения подобряват цялостното ни сърдечно-съдово здраве и помагат за кръвообращението. Добрите хранителни навици също могат да ни помогнат да избегнем дефицита на витамини и да сведем до минимум болката.

Потърсете лечение за медицински проблеми

За тежки или хронични симптоми се консултирайте с Вашия лекар, за да потвърдите дали усещането за изтръпване е причинено от съществуващо медицинско състояние и да обсъдите подходящо лечение или медикаменти.

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Внимавайте за предупредителни знаци, които изискват незабавно внимание

Внезапното изтръпване може да е признак и на инсулт, така че ако парестезията е придружена от световъртеж, парализа, затруднен говор, загуба на равновесие и силно главоболие, потърсете спешна помощ.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.