Дефицит на витамин D: 7 сигнала, които повечето хора пропускат

Витамин D често играе по-важна роля за нашето благосъстояние, отколкото можем да си представим. Отвъд общоизвестната му връзка със здравето на костите, нови изследвания хвърлиха светлина върху многостранното му значение.

7 признака, които показват дефицит на витамин D

По-къса коса и косопад

Когато тялото ви не получава достатъчно витамин D, това може да повлияе на косата ви. Клетките, които играят роля в естествения ви цикъл на растеж на косата, наречени кератиноцити, срещат трудности при изпълнението на работата си.

Суха и сърбяща кожа

Витамин D е важен витамин за вашето здраве, особено за вашата кожа. Вашата кожа има клетки, наречени кератиноцити, които изграждат външния слой, наречен епидермис.

Усещане за изтръпване в ръцете или краката.

Ако тялото ви няма достатъчно витамин D, това може да доведе до ниски нива на калций в кръвта. Когато това се случи, може да изпитате усещания като „мравучкане“. Тези чувства може да са сигнал, че нещо не е наред с баланса на основните минерали в тялото ви.

Осигуряването на адекватен прием на витамин D е от решаващо значение не само за здравето на костите, но и за поддържане на подходящи нива на калций, предотвратяване на дискомфорт и необичайни усещания.

Проблеми с мускулите

Липсата на достатъчно витамин D може да увеличи шанса от загуба на мускулна сила с напредване на възрастта, според ново проучване. Изследването разглежда данни от над 3200 души на възраст 50 и повече години, които не са имали мускулна слабост преди. Проучването, което обхваща четири години, измерва нивата на витамин D чрез кръвни тестове в началото и ги категоризира като достатъчно, недостатъчно или крайно недостатъчно.

След четири години изследователите провериха силата на захвата на участниците, за да видят колко силни са мускулите им като цяло. Това има значение, тъй като загубата на мускулна сила с напредване на възрастта е носи голям риск от падане, така че наличието на достатъчно витамин D е важно, за да останете здрави и да предотвратите инциденти.

Бледа кожа и тъмни кръгове

Когато на тялото ви липсва този основен витамин, тенът ви може да придобие леко сивкав оттенък и кожата ви може да не е толкова пухкава или еластична, както обикновено. Освен това може да забележите наличието на по-тъмни кръгове под очите. Това се дължи на факта, че витамин D играе решаваща роля в регенерацията на кожните клетки , като гарантира, че те се обновяват и остават здрави.

Промени в съня, депресия

Липсата на достатъчно витамин D е свързана с чувството за тъга и може също да повлияе на съня ви. Витамин D засяга химикалите в мозъка ви, като серотонин и мелатонин, които помагат за настроението и съня.

Някои изследвания дори казват, че витамин D е част от начина, по който тялото ви произвежда мелатонин, хормонът, който поддържа дневния ритъм на тялото ви под контрол и ви помага да спите добре. Така че наличието на правилното количество витамин D може да бъде добро за вашето настроение и да ви помогне да спите по-добре.

Болки в костите и болки в кръста

Витамин D е добър за вашите кости, защото помага на тялото ви да абсорбира калций. Ако нямате достатъчно витамин D, може да почувствате болка в костите и кръста.

Редовното наблюдение на нивата на витамин D и осигуряването на достатъчен прием чрез излагане на слънчева светлина, диета или добавки може да допринесе значително за цялостното здраве и да предотврати редица потенциални здравословни усложнения.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

