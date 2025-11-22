Магнитни бури, но стабилни хора: Научете полезни мерки, с които да ги неутрализирате

Дните с магнитни бури са понякога бедствие за сериозен процент от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще изброим абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за финал ще ви разкрием начин, по който да установите с пълна валидност в коя част от седмицата ще изригнат магнитни бури.

Колко процента от населението е под влиянието на магнитните бури и защо

Установено е, че близо 45 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им повишава растежа си. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се проявяват два дни по-рано преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но не изпадайте в паника - всеки може да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се преборите с тях.

Знаете ли дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то по всяка вероятност вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Невинаги успяват да спят добре. Характерна е също чувствително по-ниска работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Хранене и магнитни бури - най-важните съвети

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за здравословния ви статус. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Вкарайте в менюто си повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-правилният избор е да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят чудесно на здравето.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, имайте предвич, че е препоръчително нискомаслено.

- Намалете месото, да се приема повече риба.

• 8-те най-важни навици

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Спете повече - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни отпускащи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Има и неща, от които ще е добре да се лишите - това са пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и шофирайте само в кратки дистанции.

Да се осведомим за бурите - има добър източник

Би трябвало да сте забелязали, че в информационните портали е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Съществува един-единствен метод да се информирате навреме за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук