Как влияят шамфъстъците на кръвното налягане

Как шамфъстъкът може естествено да понижи кръвното налягане и да подобри здравето на сърцето

Високото кръвно налягане, известно още като хипертония, е често срещано състояние, засягащо милиони хора по света и е основен рисков фактор за сериозни сърдечно-съдови проблеми, включително сърдечни заболявания и инсулт. Макар че лекарствата често са необходими за управление на повишеното кръвно налягане, начинът на живот и хранителните избори играят също толкова важна роля в контролирането му. Включването на здравословни за сърцето храни, намаляването на приема на натрий и изборът на богати на хранителни вещества закуски могат да помогнат за естествено понижаване на кръвното налягане. Една такава хранителна стратегия, подчертана от кардиолозите, включва добавянето на специфични храни, като несолени шамфъстъци, за които е доказано, че поддържат съдовото здраве и насърчават по-здравословни нива на кръвното налягане с течение на времето.

Защо винаги трябва да накисвате бадемите във вода преди да ги ядете

Как шамфъстъкът може естествено да понижи кръвното налягане и да подобри здравето на сърцето

Шамфъстъците са богати на калий, антиоксиданти и растителни съединения, които подпомагат здравето на сърцето и цялостната сърдечно-съдова функция. Те съдържат основни хранителни вещества като магнезий, фибри и здравословни мононенаситени мазнини, всички от които играят роля за поддържането на здрави кръвоносни съдове и регулирането на кръвното налягане. Проучванията показват, че включването на шамфъстъци в диетата може да доведе до намаляване както на систоличното, така и на диастоличното кръвно налягане, особено при хора с риск от хипертония.

Още: Най-доброто време от деня за консумация на ядки

5 прости начина за понижаване на високото кръвно налягане

Например, проучване, публикувано в списание „Хипертония“, установи, че консумацията на дневна порция шамфъстък води до значително понижаване на кръвното налягане сред участниците с висок холестерол. Освен това, редовната консумация на шамфъстък е свързана с подобрена ендотелна функция, намалена артериална скованост и по-добро цялостно здраве на сърцето, което ги прави практично и вкусно допълнение към здравословна за сърцето диета.

Хранителните вещества в шамфъстъците, които помагат за понижаване на кръвното налягане

Благоприятният ефект на шамфъстъка върху кръвното налягане се дължи на няколко фактора:

Още: Храни с високо съдържание на фибри

Калий: Този минерал помага за балансиране на негативните ефекти на натрия и облекчава напрежението в стените на кръвоносните съдове, допринасяйки за понижаване на кръвното налягане.

Антиоксиданти: Шамфъстъкът съдържа лутеин, бета-каротин и витамин Е, които предпазват кръвоносните съдове от оксидативен стрес и възпаление.

Здравословни мазнини: Мононенаситените мазнини в шамфъстъците могат да подобрят липидния профил и да поддържат цялостното сърдечно-съдово здраве.

Включване на шамфъстъци в диетата ви

Още: Тези любими ядки регулират кръвната захар и забързват метаболизма

За да се възползвате от предимствата на шамфъстъка:

Контрол на порциите: Придържайте се към малка шепа (около 30 грама) дневно, за да избегнете прекомерен прием на калории.

Идеи за лека закуска: Насладете им се самостоятелно, смесете ги със сушени плодове за здравословна за сърцето смес за лека закуска или ги добавете към салати и кисели млека.

Последователност: Редовната консумация е ключова; стремете се да включвате шамфъстъци като ежедневна закуска.

Още: В тези ядки има повече протеин от яйцата

Допълнителни хранителни съвети за понижаване на кръвното налягане

Въпреки че шамфъстъците могат да бъдат ценно допълнение, цялостният подход към диетата е от съществено значение за управление на кръвното налягане:

Ограничете приема на натрий: Намалете консумацията на преработени и пакетирани храни с високо съдържание на сол.

Увеличете храните, богати на калий: Включете банани, авокадо и листни зеленчуци в храненията си.

Още: Защо трябва да ядете накиснати орехи всяка сутрин?

Приемете DASH диетата: Диетичните подходи за спиране на хипертонията (DASH) наблягат на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини.

Поддържайте хидратация: Адекватният прием на вода поддържа цялостното сърдечно-съдово здраве