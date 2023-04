Лекар: Тези 6 хранителни навика забавят стареенето след 50 години

Определени хранителни навици може да забавят стареенето след 50 години. След тази възраст е важно да се въведат някои корекции в диетата.

"Някои хранителни навици могат да помогнат за забавяне на стареенето чрез намаляване на риска от заболяване", казва диетологът и д-р Триста Бест.

6 хранителни навика, които забавят стареенето след 50 години

1. Достатъчно фибри

В интервю за Eat This Not That диетологът споделя, че яденето на фибри е един от онези хранителни навици, които помагат за забавяне на стареенето след 50 години. Фибрите намаляват риска от сърдечни заболявания, диабет тип 2, рак и високо кръвно налягане.

Учени: Хората, които ядат тези храни, изглеждат с 10 години по-млади



„Фибрите могат да имат този ефект чрез намаляване на оксидативния стрес и маркерите на възпаление в тялото, които естествено възникват с възрастта“, казва специалистът.

Според д-р Триста Бест в ежедневната диета на хората след 50 години трябва да има повече пълнозърнести храни, леща, зеленчуци и плодове.

2. Прием на протеини

Протеинът е от съществено значение в борбата срещу свързаната с възрастта загуба на мускулна маса – един от характерните признаци на стареенето.

Съвет на диетолога: За да си набавите повече протеини, съсредоточете се върху постни източници като птиче месо, яйца, ядки и кисело мляко.

Храните, които свалят холестерола като лекарство



3. Прием на здравословни мазнини

Мазнините, съдържащи омега-3 мастни киселини, помагат за намаляване на риска от хипертония, както и коронарна болест на сърцето - тези здравословни проблеми стават особено актуални след 50 години. Диетата след тази възраст трябва да съдържа риба, ядки, авокадо, нерафинирани растителни масла.

4. Повече растителни храни

Диетологът заявява, че диета с високо съдържание на растителни храни допринася за забавяне на стареенето на кожата и увеличаване на продължителността на живота. Този ефект се дължи на факта, че веществата в растителните продукти влияят върху намаляването на възпалението и нивата на липидите, стабилизирането на кръвното налягане, загубата на тегло.

В допълнение, те намаляват количеството крайни продукти на напреднала гликация, които провокират окисление и ускорено външно стареене.

Яжте тези храни за здрав и чист панкреас



5. Отказ от преработени храни

Такива храни често са с по-високо съдържание на захар, наситени мазнини, калории, натрий и изкуствени добавки. Редовната им консумация увеличава риска от сърдечни заболявания, който става по-значим след 50-годишна възраст.

6. Средиземноморска диета

Спазването на тази диета помага за забавяне на процеса на стареене чрез активна консумация на по-здравословни мазнини и минимизиране на преработените храни.

„Средиземноморската диета се фокусира предимно върху риба и морски дарове като източник на протеини, позволява умерена консумация на червено месо – интеграцията на здравословни мазнини осигурява по-големи количества омега-3 мастни киселини, които са естествено противовъзпалителни и насърчават здравословното стареене", споделя лекарят.

Лекар: Всички ядем тези храни, но те причиняват инсулт



Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!