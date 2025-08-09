Спаси се сам: Как магнитните бури могат да бъдат най-лесното сражение

Сериозните магнитни бури са изпитание за немалък дял от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще обсъдим абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и за финал ще ви посочим начин, по който да разбирате винаги навреме с прецизност в коя част от седмицата ще се явят магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Не са малко изследванията, които показват, че близо 48 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а напоследък броят им повишава растежа си. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт възникват ден по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но ако имате притеснения, те са излишни - човек би могъл да се приспособи и тушира реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Истината е, че тези навици са не просто полезни, а силно необходими и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще представим всичко, което ви е изключително важно да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

В случай, че магнитните бури ви оказват влияние, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога им се стоварват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. Обикновено се оплакват от занижена работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Субективното усещане за задух е често срещано.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•На какви храни да разчитаме

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за тонуса ви. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Чудесно оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Не консумирайте белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят чудесно на здравето.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се приема повече риба.

• 8 хитрини и стратегии при магнитни бури

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни лежерни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една поне пет минутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Намалете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще има хубава роля в стратегията ви.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Къде да проверим дали бурята е ударила

Би трябвало да сте забелязали, че в социалните мрежи е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Колкото и да са много, има един-единствен подход, с който да се осведомите прецизно за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук