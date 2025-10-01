Витамин C не помага срещу настинка: Ето какво наистина укрепва имунитета ви

Всяка зима едни и същи вируси се завъртат в обкръжението ни: настинки, грип, респираторни инфекции. За да избягат от тях, мнозина се обръщат към витамини или хранителни добавки, докато други разчитат на упражнения, чист въздух или ваксинации.

Но какво всъщност казва науката? Нови анализи ни напомнят, че има ефективни действия... и други, които са много по-малко полезни.

Традиционният рефлекс: витамини и добавки

Дълго време витамин C беше представян като основен съюзник срещу настинки. Научни доказателства обаче опровергават този мит. Според диетологът д-р Александра Далу „освен ако нямате дефицит, приемът на витамин C като добавка е безполезен“. Необходимият прием ( 110 мг/ден за възрастен) лесно се покрива от обичайната диета; едно обикновено киви или чушка е достатъчно.

Други хранителни вещества изглеждат по-важни. Магнезият помага за намаляване на стреса и умората, докато витамин D поддържа имунната система, особено през есента и зимата, когато излагането на слънце намалява. Желязото, цинкът и някои пробиотици също играят ключова роля в имунната защита, както посочва Европейският институт по диетология и микронутриции.

Освен добавките, няколко навика укрепват естествените ни защитни сили:

ходете всеки ден, за да намалите стреса и умората;

редовно се излагайте на естествена светлина, за да поддържате добро настроение;

избирайте диета, богата на плодове, зеленчуци, риба и ферментирали продукти.

Тези прости действия могат да бъдат толкова ефективни, ако не и по-ефективни, отколкото кутия хапчета.

Защо бариерите остават най-доброто ви оръжие срещу вируси

Грипът и настинките не могат да бъдат предотвратени единствено чрез диета. Предпазните мерки (миене на ръцете, проветряване) остават от съществено значение. Сапунът разрушава липидната обвивка на вирусите, предотвратявайки тяхното предаване. И накрая, ваксинацията остава най-добрата защита срещу тежки форми на грип, особено за уязвими хора.

И последно предупреждение: прекомерната консумация на добавки не е безобидна. „Колкото повече консумирате, толкова по-голям е рискът от бъбречна недостатъчност“, предупреждава д-р Далу. Специалистите напомнят, че те трябва да се приемат под медицинско наблюдение, след лабораторна оценка, ако е необходимо.

В крайна сметка, науката показва, че нито една „вълшебна“ капсула не може да ни предпази от зимните вируси. Балансираното хранене, редовната физическа активност и навиците за добра хигиена са далеч по-силни оръжия от модните хранителни добавки. Те не само подпомагат имунната система, но и носят допълнителни ползи – по-добро настроение, повече енергия и устойчивост на ежедневния стрес.

Затова следващия път, когато посегнете към кутията с витамини, помислете дали вместо това да не излезете на кратка разходка, да проветрите стаята или да включите в менюто си пресни плодове и зеленчуци. Простите, устойчиви действия в дългосрочен план се оказват най-добрият щит срещу сезонните вируси – и то без риск за здравето.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

