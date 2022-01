Не яжте тези храни! Те засилват стареенето на мозъка

Редица храни могат да ускорят стареенето на мозъка, уверява диетоложката Серина Пуун пред Eat This, Not That!.

„Някои от основните виновници на този процес, като добавената захар (захари и сиропи, добавени към продуктите по време на обработка или преработка), преработени меса и рафинирани въглехидрати, са широко разпространени в стандартната диета“, уточни тя. Тези 3 лесни теста ще ви покажат веднага дали сте здрави Интензивните физически упражнения не се препоръчват за възрастни хора и такива, които страдат от сърдечносъдови заболявания. Преди да п... Прочети повече Пуун обясни, че яденето на твърде много захар "убива" паметта и увеличава риска от деменция. Сега захарта се намира почти навсякъде, казва тя, от напитки и десерти до салатни добавки, маскирани като „здравословни“. „Изберете неподсладени варианти или опитайте да готвите у дома, за да контролирате приема на захар“, посъветва тя. Вторият компонент, който трябва да бъде изоставен, са рафинираните въглехидрати. Те се намират в белия хляб, сладкишите и зърнените закуски. Такива въглехидрати нямат хранителна стойност, добави специалистката. Те променят функциите в няколко области на мозъка. „Вместо това изберете пълнозърнести храни и други сложни въглехидрати като бобови растения и зеленчуци“, посъветва Пуун. Освен това тя препоръчва да се изоставят полуфабрикатите, преработеното месо, които също водят до деменция. По-рано американски учени заявиха, че канабисът съдържа съединение, което може да предпази мозъка от стареене. Канабинолът спасява невроните от оксидативен стрес и смърт, които се считат за два от основните отличителни белези на болестта на Алцхаймер.

