С тази диета ще свалите мазнините по корема и ще намалите холестерола двойно

Треньорът Тайлър Рийд даде пет съвета за премахване на мазнините по корема. Думите му са предадени от американския портал Eat This, Not That („Яж това, не онова”) . Според специалиста най-ефективни в този случай ще бъдат високоинтензивните интервални тренировки. „Те изгарят много повече калории, отнемат по-малко време и осигуряват цялостен метаболитен тласък в сравнение със стационарното кардио“, добави Рийд.

Той отбеляза, че силовите тренировки също трябва да бъдат включени за изграждане на мускулна маса. Треньорът добави, че е необходимо да се установи добър сън и да се възстанови храненето. „Трябва да консумирате около 500 калории по-малко, отколкото средно изгаряте на ден, за да загубите един паунд (450 грама - ред) мазнини на седмица“, обясни Рийд. Лекар: Една чаша разреден ябълков оцет прави чудеса с холестерола и килограмите Освен това специалистът посъветва да се увеличи интензивността на физическата активност в ежедневието. За това са подходящи активни разходки с деца и домашни любимци или изкачване по стълбите вместо асансьора. По-рано фитнес експертът Елеонора Алибаева говори за шест упражнения за вечерна тренировка за отслабване. Едно от най-ефективните движения тя нарече клекове със замах.

