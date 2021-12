Тези навици буквално съсипват черния дроб

Обикновените ежедневни дейности могат да доведат до сериозни здравословни проблеми, увреждайки черния дроб - един от най-важните органи на човека, твърди портала Eat This, Not That!.

Изследователи от клиниката "Майо" в САЩ, един от най-големите медицински центрове в света, са установили седем навика, които изтощават главния човешки "филтър". На първо място в списъка на разрушителите на черния дроб е алкохолът: алкохолът води до прекомерно напрежение за черния дроб, което може да доведе до увреждане - понякога до състояние, наречено фиброза, а понякога до по-сериозно заболяване, известно като цироза. Лекар каза как да познаем инфаркта навреме Андрей Сиров, ръководител на кардиологичното отделение към Консултативен диагностичен център в министерството на здравеопазването в Мос... Прочети повече Друг проблем за тази жлеза са химикалите, които навлизат в организма с дъха ви поради неправилната употреба на различни аерозоли. "Бъдете внимателни с аерозолните спрейове. Задължително използвайте тези продукти в добре проветриви помещения и носете маска, когато пръскате с инсектициди, фунгициди, бои и други токсични химикали. Винаги спазвайте инструкциите на производителя", предупреждават експертите. Лекарите са убедени, че натоварването на вашия филтриращ орган може да бъде облекчено чрез умерена физическа активност. Според тях за поддържане на доброто здраве на черния дроб е необходима половинчасова активност на ден. Освен това експертите напомнят, че е необходимо внимателно да се мият плодовете и зеленчуците, за да се избегне попадането на пестициди в организма; веднъж годишно да се прави скрининг за хепатит С, за да се започне лечение рано в случай на заболяване; да се следи за чистотата на инструментите за татуиране или пиърсинг; да не се забравя правилното хранене. За най-нездравословни за черния дроб се смятат мазните, пържените и солените храни, допълват те.

Още от ЗДРАВЕ:

Лекар каза как да познаем инфаркта навреме

Яжте тази риба, тя укрепва имунитета

Задължително прочетете това, ако използвате кремове против стареене

Ако мразите студа - яжте това и ще се чувствате комфортно

Винаги правете тези неща преди лягане, ако искате да имате добър тонус

Кои храни не е желателно да консумирате, ако имате висок холестерол