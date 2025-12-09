Забравете за скъпите сиропи: Това природно средство прави чудеса при кашлица

С настъпването на студения сезон, кашлицата, настинките и болките в гърлото, за съжаление, са почти неизбежни. Много хора са нетърпеливи да облекчат симптомите на настинка с естествен домашен лек. Едно такова изпитано във времето средство е сиропът за кашлица от черна ряпа.

В тази статия ще ви представим проста рецепта, която ви позволява лесно да си направите сами този натурален сироп за кашлица. Ще намерите и информация защо този сироп за кашлица има такъв успокояващ ефект.

Защо черната ряпа е полезна при кашлица?

Черната ряпа принадлежи към семейството на кръстоцветните зеленчуци. Грудките ѝ са широко достъпни в магазините за плодове и зеленчуци през зимните месеци. Черната ряпа може да се консумира на пара като гарнитура, сурова с хляб или настъргана в салати.

В суров вид тя подпомага храносмилането и стимулира работата на жлъчката. Въпреки че острия ѝ вкус не е за всеки, ползите за здравето от черната ряпа са неоспорими. В допълнение към минералите и витамините, черната ряпа съдържа и синапено масло. Това синапено масло има антибактериални свойства. Те помагат за разхлабване на упоритата слуз в бронхите и имат противовъзпалителен ефект.

Следователно, този зимен зеленчук е особено полезен при респираторни инфекции и упорита кашлица. Но как се използва този зимен зеленчук за приготвяне на сироп за кашлица?

Как се прави сироп за кашлица от черна ряпа

Необходими съставки:

1 голяма черна ряпа

мед и кафява тръстикова захар

чист буркан

лъжица или нож

игла

малък стъклен буркан със затваряне или бутилка (кафяво стъкло)

Начин на приготвяне:

Приготвяне на ряпата: Измийте добре ряпата и отрежете горната част на корена. Ако е необходимо, отрежете останалите корени в долната част.

Измийте добре ряпата и отрежете горната част на корена. Ако е необходимо, отрежете останалите корени в долната част. Издълбаване: С помощта на лъжица или малък нож издълбайте една трета от ряпата в центъра. Ръбът трябва да е широк поне един сантиметър след издълбаването.

С помощта на лъжица или малък нож издълбайте една трета от ряпата в центъра. Ръбът трябва да е широк поне един сантиметър след издълбаването. Пробийте дренажен отвор: След това използвайте игла или подобен инструмент, за да пробиете вертикален отвор през черната ряпа.

Добавете подсладител: Първо напълнете издълбаната ряпа със захар, след това с мед. След това поставете отрязаната горна част на черната ряпа.

Първо напълнете издълбаната ряпа със захар, след това с мед. След това поставете отрязаната горна част на черната ряпа. Оставете да се запари: Поставете ряпата върху съда и готовият сироп за кашлица ще се отцеди в рамките на няколко часа. Препоръчваме да оставите сокът да се отцеди за една нощ на стайна температура.

Колко сироп за кашлица може да се извлече от една зимна главица ряпа

В зависимост от размера на грудките от черна ряпа, можете да ги напълните няколко пъти със захар и мед. За целта изсипете сладкия остатък от грудката, издълбайте я още малко и след това долейте останалата смес от мед и захар, като добавите още мед и захар, ако е необходимо. Можете да повтаряте този процес, докато ряпата се издълбаят напълно или започне да се свива.

Как да приемате сироп за кашлица?

Приемайте по една чаена лъжичка от сиропа за кашлица два до три пъти на ден. Оставете сиропа да се разтвори в устата ви, така че лигавиците да бъдат напълно покрити. За да може сиропът за кашлица да подейства напълно, се препоръчва да се въздържате от хранене и пиене за кратко време след приема му.

Не са известни странични ефекти при нормална доза. Въпреки това, както всяка друга храна, черната ряпа може да предизвика алергични реакции. В този случай трябва незабавно да спрете употребата ѝ и да се консултирате с лекар в зависимост от тежестта на симптомите. Децата трябва да приемат сиропа за кашлица само след консултация с лекар или фармацевт.

Къде трябва да се съхранява сироп за кашлица?

Сиропът за кашлица от черна ряпа трябва да се съхранява в стерилизирани малки бутилки в хладилник. Ниските температури забавят разграждането на активните съставки и спомагат за запазване на свежестта на сиропа. Поради високото си съдържание на захар, сиропът ще се запази в продължение на няколко седмици.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

