Природата срещу болестите: 6 лесни и ефективни домашни лекове

Природата може да осигури ефективно лечение за всяко често срещано заболяване и нещо повече, тя позволява на тялото да успокои болестите. Това означава, че цялостното ни здраве се подобрява, вместо един симптом да бъде потиснат с цената на множество странични ефекти и зависимост от лекарства, вместо реално по-добро благосъстояние.

Билкови лекарства

Главоболие

Главоболието е форма на възпаление, което ни сигнализира, че телата ни се борят по някакъв начин: силен шум, подутина по главата, високо кръвно налягане, твърде много алкохол или кофеин…

По принцип, първо трябва да разпознаем възможните източници и да се справим с тях, за да започнем да предприемаме превантивни мерки, за да ги избегнем. Това включва консумация на по-малко преработени храни и захар, намаляване на приема на кофеин и алкохол и увеличаване на приема на магнезий. Има много храни, които могат да помогнат с това. За да започнете да работите по проблема веднага, използвайте тази бърза рецепта:

Вземете две лъжици суров, органичен ябълков оцет. Той е противовъзпалителен и пълен с минерали.

Болки в стомаха

Стомашните проблеми имат причини и опитът да се установят точно тези причини и да се справят с тях е мястото, откъдето да започнете. Има много храни, които ще помогнат за облекчаване на спазмите и храносмилателните проблеми.

Пийте редовно чай от джинджифил. Джинджифилът е противовъзпалително средство с особена сила при стомашни проблеми и гадене.

Изгаряния

Природата ни е дала много растения, които имат чудодейни качества. Що се отнася до изгарянията, има ли нещо, което наистина може да се сравни с алое вера? Просто си отглеждайте едно като стайно растение, вместо да купувате лекарство.

Локално нанесете естествения гел от листата на алое. Той охлажда изгарянето, както и има възстановяващо действие за намаляване на възпалението и заздравяване на кожата.

Порязване

Понякога се случват инциденти и освен ако случайното порязване не е от жонглиране с ножове или битки с мечове, вероятно няма много неща, които можем да променим, за да ги предотвратим. Така че просто трябва да направим всичко възможно, за да се справим с тях, когато се случат, и това не е задължително да бъде под формата на химическа паста. Много, много и много естествени растения имат антибактериални и антисептични свойства, които ще предпазят порязването от инфекция и превръщането му в сериозен проблем.

Смесете куркума на прах и вода, за да направите паста и покрийте проблемната зона. Това предотвратява инфекцията, помага за спиране на кървенето и възстановява кожата.

Обриви

Тъй като кожата е най-големият ни орган и е напълно изложена на атмосферните влияния, не е чудно, че толкова много често срещани заболявания – изгаряния, порязвания, а сега и обриви – са свързани с кожата. Обривите могат да идват от всякакви източници, както естествени, така и химични. Те могат да бъдат сърбящи или просто грозни. За щастие, те са и напълно лечими.

Кокосовото масло и маслото от чаено дърво са мощни противогъбични средства, които ще победят много обриви и същевременно ще облекчат паренето и/или сърбежа.

Настинка и грип

Има много неща, които могат да се правят/ядат, за да се предпазят от настинки и грип, повечето от които се съчетават идеално със сезонните продукти през есента и зимата. Когато обаче зимата ни завладее, надеждата не е изгубена и със сигурност можем да се обърнем към градината, вместо към научната лаборатория.

Пийте зелен чай през целия ден, за да засилите имунната система, и го комбинирайте с малко лимон, джинджифил, кайенски пипер и стевия за странно вкусен и силен еликсир.

Със сигурност има време и място за медицинските технологии, но може би това не винаги е първият път, който трябва да поемем. Всъщност природата може да се справи с много от трудностите и натъртванията, които могат да усложнят живота, често за много по-малко пари и с по-малко негативни последици.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

