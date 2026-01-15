Войната в Украйна:

Над 800 хил. лева: Болница е осъдена да плати за починал пациент

15 януари 2026, 15:22 часа 182 прочитания 0 коментара
Многопрофилната болница за активно лечение “Рахила Ангелова“ (МБАЛ) в Перник е осъдена на втора инстанция да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент. Това съобщи на пресконференция директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски, цитиран от БТА. Той определи решението като „неприятен финал“ на изминалата година.

Случаят е от 2017 г. и се отнася до пациент в сравнително млада възраст, който е бил с инфаркт. Според съда е имало пропуск в лечението му. Пациентът е бил подготвен от медицинска сестра за последващо лечение, но е попаднал в период между две лекарски смени.

Близките му сами са решили да го транспортират до УМБАЛСМ „Пирогов“ в София, където по-късно той е починал.

Първоначалният иск е бил за 400 хил. лева, но с лихвите и адвокатските разноски сумата вече надхвърля 800 хил. лева. “Обжалваме решението пред Върховния касационен съд, който е последната инстанция“, уточни д-р Дренски.

Ръководството на болницата води преговори с близките на пациента за разсрочено плащане и обсъжда възможност за банков кредит, тъй като сумата е твърде голяма, за да бъде платена наведнъж. “Това ни натоварва допълнително, но ще се справим“, допълни директорът на МБАЛ в Перник.

Спасиана Кирилова
