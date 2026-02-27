Любопитно:

От аутсайдер до лидер: България се превръща в тайното оръжие на европейското здравеопазване

27 февруари 2026, 12:42 часа 247 прочитания 0 коментара
България все по-уверено се очертава като едно от най-динамичните места в Европа за аутсорсинг на IT решения в здравеопазването. Това, което доскоро се възприемаше като развиващ се пазар, днес се превръща в реален център за медицински софтуер, анализ на здравни данни и дигитални иновации. София съчетава историческа среда с модерни технологични кампуси, а в града работят хиляди софтуерни инженери, data scientists и предприемачи в сферата на медицинските технологии.

По данни на Евростат към края на 2023 г. в България работят над 126 000 специалисти в сектора на информационните и комуникационните технологии - около 4,3% от работната сила. Те участват в проекти, вариращи от AI-базирана диагностика до блокчейн решения за проследимост на лекарства. Американската администрация за международна търговия определя страната като комбинация от "висококачествен човешки капитал и разумни разходи" - фактори, които я правят особено привлекателна за компании в здравния сектор.

Важен тласък за позиционирането на България като надежден европейски партньор дава напредъкът по ключови етапи от интеграцията в ЕС. От 1 януари 2025 г. страната е пълноправен член на Шенген по сухопътните граници, което улеснява свободното движение на хора и бизнес. Малко по-късно, през юни 2025 г., беше дадена зелена светлина и за присъединяване към еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г. Това премахва валутния риск за международните клиенти и прави финансовото планиране значително по-предсказуемо. 

Образователната система играе ключова роля в този процес. Техническите университети и специализираните програми подготвят хиляди кадри годишно с умения по Python, JavaScript, R, биоинформатика и медицинска обработка на изображения. Над 90% от IT специалистите владеят английски език на работно ниво. Паралелно с това държавни и частни инициативи насърчават дигиталните умения още в средното образование.

Достъпен IT хъб

Въпреки високото ниво на експертиза, България остава най-достъпният IT хъб в ЕС. Средната цена на труда в сектора през 2024 г. е 10,6 евро на час при средно 33,5 евро за Съюза. Това позволява спестявания между 30 и 50% без компромис с качеството. Допълнително предимство е плоският корпоративен данък от 10%.

Здравната дигитализация в страната вече има и реални резултати. Националната здравно-информационна система, стартирала през 2020 г., обединява данни от над 13 500 лечебни заведения. Всекидневно в нея се въвеждат стотици хиляди електронни досиета, а до средата на 2025 г. броят на записите надхвърля 345 милиона. Това дава възможност за по-добра координация между институциите, анализ на здравните тенденции и по-ефективни публични политики.

Паралелно с държавните системи се развива и силна стартъп екосистема. Над 40 медтех компании работят върху решения за клинични проучвания, дистанционен мониторинг и ранна диагностика. Част от тях привлякоха сериозно финансиране по европейски програми и частни инвестиции през 2024 г., което допълнително затвърждава международния интерес към сектора. 

Сигурността на данните е сред основните приоритети. България прилага стриктно изискванията на GDPR, а законодателни промени през 2025 г. официално регламентираха телемедицината. Здравните IT платформи подлежат на регулярни киберодити и трябва да покриват международни стандарти за информационна сигурност.

Финансовата и политическата стабилност допълват картината. Левът е фиксиран към еврото от десетилетия, а членството в ЕС и НАТО осигурява дългосрочна предвидимост. Около София и Пловдив функционират няколко Tier III центъра за данни с висока степен на надеждност.

До 2030 г. страната планира инвестиции за над 2,2 млрд. евро в рамките на европейската инициатива "Дигиталното десетилетие", насочени към AI, облачни технологии и дигитални умения. Само през 2024 г. български екипи са привлекли 48 млн. евро по програмата "Хоризонт Европа" за проекти в здравния сектор - най-високият резултат в Югоизточна Европа.

Всичко това поставя България в центъра на следващата вълна от здравни IT иновации в Европа и я превръща в стратегически партньор за компании и институции, търсещи баланс между качество, сигурност и разумни разходи.

Ивайло Анев
