Нови 11 лекарства за деца стават безплатни

11 лекарства за деца до 7-годишна възраст ще бъдат покривани напълно от НЗОК, съобщиха от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса.

На 16 февруари 2026 г. е направена актуализация на Списъка на лекарствени продукти, които НЗОК заплаща за домашно лечение, лекарствените продукти по лекарско предписание при остри инфекциозни заболявания, включително антибактериални лекарствени продукти, на територията на страната на деца до 7-годишна възраст.

Какви са лекарствата

Става въпрос за 7 антибиотични продукта, 2 антивирусни препарата за системно приложение, инхибитори на невраминидазата и други 2 антивирусни средства.

НЗОК започна от юли 2025 г. да заплаща на 100% два антибиотика за деца до 7-годишна възраст. Лекарствените продукти са предназначени за лечение на 26 от най-често срещаните инфекции при малки деца – на горните дихателни пътища, синузит и фарингит, възпаление на долните дихателни пътища, пневмония, както и инфекции на кожата и меките тъкани, предаде БТА.

През септември 2025 г. в списъка бяха включени още два антибиотика и два противовирусни медикамента.

По правило лекарствата се отпускат само по лекарско предписание и по общия ред за лекарствените продукти за лечение на остри състояния.

