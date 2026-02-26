Силви Кирилов отговори за завишените цени на обществени поръчки в МЗ

Категорично заявявам, че твърденията за "десетократно завишени цени" при обществената поръчка за скринингови тестове не отговарят на истината и на фактите. С такава позиция излезе бившият здравен министър доц. д-р Силви Кирилов.

Вчера стана ясно, че служебното правителство е установило първите проблемни договори по обществени поръчки, сключени от предишната власт.

Служебният ресорен министър Михаил Околийски изнесе данни от анализа за здравното министерство, където вече се откроиха проблемни договори с потенциално завишени цени.

Става въпрос за обществена поръчка за изследване и скрининг на рак на маточната шийка и всички причинени от HVP заболявания, както и раковите заболявания на дебелото черво.

Бяха споменати и парите за тестове за онкоболни деца, които се плащат по 30€, при положение, че в аптеките се продават по 3€.

Под обследване е и обществена поръчка за охраната на всички подструктури на здравното министерство.

"Опростени ценови внушения"

"Сравняват се аптечни бързи тестове с количествен фекален имунохимичен тест – FIT, избран за националната програма за скрининг на колоректален рак. Това са различни технологии и различен клас медицински изделия. Аптечните тестове са качествени, с визуален резултат, без автоматизация, без калибрация и без гарантирана лабораторна проследимост. При масов скрининг това увеличава риска от фалшиви резултати", написа Силви Кирилов.

Според него количественият FIT е затворена лабораторна система от най-висок клас.

"Той позволява количествено измерване, задаване на гранични стойности, работи със стандартизирана пробовземна система и отговаря на изискванията на клиничните лаборатории за автоматизация и контрол на качеството. Той превъзхожда gFOBT по специфичност и клинично представяне и не изисква диетични ограничения. Това е международно препоръчваният стандарт съгласно европейските ръководства, IARC и СЗО", допълни още Кирилов.

По думите му Българският лекарски съюз е разработил алгоритми за организация на програмата, които за първи път в България покриват всички европейски критерии и следват пътната карта на IARC и СЗО. Те са били представени на 3rd EU Cancer Screening Report Workshop през февруари 2026 г.

"Процедурата е проведена по Закона за обществените поръчки при критерий "най-ниска цена". Договорът е подписан на 22 октомври 2025 г., а не на 18 февруари 2026 г., както се твърди публично. Цената включва всички разходи и е фиксирана за срока на договора. Няма нормативно изискване за референтно ценообразуване за този клас изделия", смята Кирилов.

Според него за "надценка" може да се говори само при сравнение на идентични продукти със съпоставими характеристики, но такова сравнение не е представено.

"Скринингът за колоректален рак е политика за намаляване на смъртността. Националната програма се основава на международни стандарти и научни доказателства, а не на опростени ценови внушения", завършва бившият здравен министър.

Изнесените данни

Припомняме, че преди началото на правителственото заседание премиерът Андрей Гюров обяви началото на мащабна ревизия на всички действащи договори.

"Една много голяма обществена поръчка за изследване и скрининг на две изключително важни заболявания - ракът на маточната шийка и всички причинени от HVP заболявания, както и раковите заболявания на дебелото черво. За тях има осигурено финансиране, но установихме, че има хипотеза за високо завишаване на цените на тези инструментариуми и за двете заболявания. Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването - за това е нужно да се установи това заболяване чрез подобен тип скрининги. Не трябва да се разхищава обществен ресурс за нещо, което не е ефективно. Тази обществена поръчка е приключила, но ние я разгеждаме за нейната ефективност и целесъобразност с Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)", заяви вчера Околийски.

Финансовият министър Георги Клисурски коментира изнесените данни от премиера Гюров, който попита дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30€, които в аптеките се продават по 3€.

"Ако цената на пазара е 2-3€, то в поръчката са заложени по 30-35€ за единична цена. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 милиона евро. Това означава, че или 9 милиона евро ще се разходват ненужно, или десет пъти повече хора ще могат да бъдат тествани. Или стотици хиляди българи повече ще се тестват, или ще спестим милиони за бюджета, това е", обясни Клисурски.

Другата обществена поръчка, сключена в последния ден на предходния кабинет, е за охраната на всички подструктури на здравното министерство, подчерта Околийски. "Тази охрана според нас е неефективна, защото самата обществена поръчка е с пряко договаряне и не е с най-прозрачния начин. Тя ще бъде преобявена и чрез спазване на принципите за прозрачност", обяви от своя страна здравният министър.